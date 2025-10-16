مواصفات قوية وسعر اقتصادي.. أونور تطلق ساعة 5 برو

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية
برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
كشفت هونر عن أحدث ساعاتها الذكية الرائدة، ساعة 5 برو، المصممة للمغامرين وعشاق اللياقة البدنية والمهتمين بصحتهم على حد سواء. 

تتميز الساعة بتصميم متين مقاوم للماء والغبار، بالإضافة إلى مظهرها الفاخر. 

إليك أهم تفاصيلها

مواصفات  ساعة Honor Watch 5 Pro
 

إلى جانب إطلاقها لسلسلة هواتف Honor Magic 8، وسماعات Earbuds 4 ، وهواتف الألعاب MagicPad 3 Pro، أعلنت هونر عن ساعة Honor Watch 5 Pro، والتي ستأتي بتصُميم أكثر متانة.

أما عن أبرز ميزات ساعة Watch 5 Pro، فهي تأتي بشاشة AMOLED دائرية مقاس 1.5 بوصة بدقة 466 × 466 وتصل ذروة سطوعها إلى 3000 شمعة.

بشحنة واحدة كاملة، يمكن لهذه الساعة الذكية المتطورة أن تدوم حتى 15 يومًا في وضع البلوتوث.

ميزات ساعة هونر واتش 5 برو

أما عن المواصفات الأخرى للساعة، فهي تأتي بالعديد من ميزات الذكاء الاصطناعي مثل ميزات تتبع تمارين اللياقة البدنية، والتي تعمل مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي، تساعدك  على تخطيط أهدافك الرياضية مع تحديد مستوى لياقتك.

يزخر جهاز Honor القابل للارتداء بمجموعة من أجهزة الاستشعار الصحية لتتبع معدل ضربات القلب، والسعرات الحرارية، وتشبع الأكسجين في الدم، وضغط الدم، وتسجيل تخطيط القلب، وغيرها. 

من الميزات البارزة الأخرى دعم شريحة eSIM

التسعير والتوافر

يبلغ سعر نسخة البلوتوث من ساعة Honor Watch 5 Pro 1,599 يوانًا (حوالي 224 دولارًا أمريكيًا)، أما نسخة eSIM فتبلغ تكلفتها 1,699 يوانًا (حوالي 238 دولارًا أمريكيًا). 

الطلبات المسبقة لهذه الساعة الذكية متاحة حاليًا، وستبدأ المبيعات في 23 أكتوبر 2025. 

تتوفر الساعة بألوان متعددة.

