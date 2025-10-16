مواصفات قوية وسعر اقتصادي.. أونور تطلق ساعة 5 برو

كشفت هونر عن أحدث ساعاتها الذكية الرائدة، ساعة 5 برو، المصممة للمغامرين وعشاق اللياقة البدنية والمهتمين بصحتهم على حد سواء.

تتميز الساعة بتصميم متين مقاوم للماء والغبار، بالإضافة إلى مظهرها الفاخر.

إليك أهم تفاصيلها

مواصفات ساعة Honor Watch 5 Pro



إلى جانب إطلاقها لسلسلة هواتف Honor Magic 8، وسماعات Earbuds 4 ، وهواتف الألعاب MagicPad 3 Pro، أعلنت هونر عن ساعة Honor Watch 5 Pro، والتي ستأتي بتصُميم أكثر متانة.

أما عن أبرز ميزات ساعة Watch 5 Pro، فهي تأتي بشاشة AMOLED دائرية مقاس 1.5 بوصة بدقة 466 × 466 وتصل ذروة سطوعها إلى 3000 شمعة.

بشحنة واحدة كاملة، يمكن لهذه الساعة الذكية المتطورة أن تدوم حتى 15 يومًا في وضع البلوتوث.

ميزات ساعة هونر واتش 5 برو

أما عن المواصفات الأخرى للساعة، فهي تأتي بالعديد من ميزات الذكاء الاصطناعي مثل ميزات تتبع تمارين اللياقة البدنية، والتي تعمل مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي، تساعدك على تخطيط أهدافك الرياضية مع تحديد مستوى لياقتك.

يزخر جهاز Honor القابل للارتداء بمجموعة من أجهزة الاستشعار الصحية لتتبع معدل ضربات القلب، والسعرات الحرارية، وتشبع الأكسجين في الدم، وضغط الدم، وتسجيل تخطيط القلب، وغيرها.

من الميزات البارزة الأخرى دعم شريحة eSIM

التسعير والتوافر

يبلغ سعر نسخة البلوتوث من ساعة Honor Watch 5 Pro 1,599 يوانًا (حوالي 224 دولارًا أمريكيًا)، أما نسخة eSIM فتبلغ تكلفتها 1,699 يوانًا (حوالي 238 دولارًا أمريكيًا).

الطلبات المسبقة لهذه الساعة الذكية متاحة حاليًا، وستبدأ المبيعات في 23 أكتوبر 2025.

تتوفر الساعة بألوان متعددة.