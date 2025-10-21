قائمة هواتف Honor التي ستحصل على أندرويد 16 عبر واجهة MagicOS 10

أعلنت شركة Honor رسميًا عن خطة تحديث هواتفها الذكية إلى نظام MagicOS 10 المبني على أندرويد 16، في خطوة تعكس التزام الشركة بدعم المستخدمين وتعزيز تجربة النظام عبر مزايا حديثة تعتمد الذكاء الاصطناعي وتكامل الأجهزة بمرونة غير مسبوقة في سوق الهواتف الذكية.​

ما هو MagicOS 10؟

MagicOS 10 هو الإصدار الأحدث من واجهة هونر المخصصة لنظام أندرويد، ويعتمد على بنية نظام أندرويد 16 ليقدم مزايا قوية في الأداء، الذكاء الاصطناعي، التصميم التفاعلي، وتأمين النظام. أبرز تقنيات النظام الجديد:

دمج مساعد الذكاء الاصطناعي “Yoyo” مع واجهة الاستخدام، ليؤدي مهام البحث الفوري عبر الكاميرا وأوامر الصوت، ويوفر إجابات واقتراحات لحظية في التطبيقات المختلفة.​

تحسينات متقدمة في واجهة المستخدم، نقل الملفات بين أجهزة Honor وiPhone وMac بضغطة واحدة.

تعزيز الأمان وضبط الخصوصية بالذكاء الاصطناعي.

أعلنت Honor عن جدول محدد لتلقي التحديث، يشمل هواتف الفئة العليا، المتوسطة، والاقتصادية. التحديث ينطلق عبر مرحتلين: تجريبية (Beta) من خلال التسجيل، ثم متابعة التثبيت عبر تحديثات النظام.

الأجهزة التي تحصل على أندرويد 16 عبر MagicOS 10:

أكتوبر 2025:

Honor Magic V5

Honor Magic 7 (وإصدارات RSR وPro)

Honor GT Pro

Honor Magic 6 (جميع الإصدارات)

Honor 400 وHonor 400 Pro

MagicPad 3

نوفمبر 2025:

Honor Magic V3، Vs3

Honor Magic 5 (جميع الإصدارات)

Honor Tablet GT 2 Pro

ديسمبر 2025:

Honor Magic V2 (جميع إصدارات)

Honor Tablet MagicPad 2، GT Pro، GT، V9

الربع الأول 2026:

Honor Magic V Flip 2، V Flip

Honor Vs2 وVs Ultimate Edition

Honor 300 و300 Pro و300 Ultra

Honor GT، 200 Pro، 200، 100 Pro، 100، 90 GT، Power

Honor X70، X70i، X60 GT، Tablet 10، Tablet X9 Pro، X9

يتوقع اكتمال نشر التحديث على جميع الأجهزة المدرجة بحلول نهاية الربع الأول من 2026، مع استمرار دعم الأجهزة المحدثة بتحديثات الأمان الشهرية والربع سنوية.​

لماذا MagicOS 10 خطوة فارقة لهواتف Honor؟

يجمع النظام الجديد بين تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأداء والتصوير، ونظام أمان متقدم، إضافة لقدرات في تعديل الصور، تنظيم المهام، وتوفير تجربة استخدام عصرية ومرنة، مع حرية التخصيص ومزايا إنتاجية قوية.

ينتقل هذا التحديث بـ Honor إلى فئة ذات قدرة تنافسية أوسع أمام العلامات العالمية في دعم البرمجيات وسرعة وصول التحديثات لأوسع قاعدة من المستخدمين.​

طريقة التحديث

يمكن للراغبين اختبار النظام مبكراً التسجيل في برنامج Beta، ثم تلقي النسخة عبر الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديثات البرنامج. وعند صدور النسخة النهائية، يصل التحديث بشكل تلقائي لباقي الأجهزة.​

في الختام، تؤكد Honor اهتمامها بالتحديثات وتطوير تجربة المستخدم، ما يعزز موقعها كمنافس حقيقي في سوق الهواتف الذكية العالمية.