هونر تكشف أسرار هاتفها القادم.. Honor Power 2 بعمر بطارية يفوق التوقعات

بعد فترة من الشائعات، كشفت التسريبات الجديدة من الصين عن بعض التفاصيل المتعلقة بهاتف Honor Power 2 المتوقع من شركة هونر، والذي يبدو أنه سيأتي ببطارية ضخمة غير مسبوقة.

وتشير المعلومات المسربة إلى أن الهاتف سيحمل بطارية بسعة حوالي 10000 مللي أمبير، مع الحفاظ على سمك الجهاز عند 8.0 ملم فقط، مما يعكس جهود هونر الكبيرة في تحسين التصميم وتوزيع المكونات الداخلية.

من المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة LTPS مسطحة بدقة 1.5K، مع مستشعر بصمة بصري وجسم مقاوم للسقوط.

كما سيعمل بمعالج Dimensity 8500 الجديد، الذي لم تعلن عنه شركة ميدياتك بعد.

ويعد Honor Power 2 خليفة للهاتف الأول Honor Power الذي أطلق في أبريل من هذا العام، والذي جاء ببطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير ودعم الشحن السريع 66 وات مع الحفاظ على سمك 8 ملم.

هاتف هونر Honor Power

ويتميز هاتف هونر Honor Power، بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وسطوع يصل إلى 4000 شمعة في المتر المربع ودعم HDR.

ويعمل هاتف هونر Power، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 7 Gen 3، وزودته الشركة بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 + 5 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

كما يدعم هاتف هونر Power، الاتصال عبر الأقمار الصناعية في نسخة 512 جيجابايت، ومن المتوقع أن تنتقل بعض هذه الميزات إلى Honor Power 2 مع تحسينات إضافية.

رغم عدم إعلان هونر رسميا عن الهاتف، إلا أن فترة الإطلاق المتوقعة تشير إلى الربع الأول من 2026، ما يعني أن الانتظار لن يطول قبل معرفة كيفية توازن الشركة بين الأداء والتصميم وعمر البطارية في هذا الهاتف الجديد الذي سينطلق تحت اسم Honor Power 2.