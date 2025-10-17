هونر تكشف الستار عن MagicPad 3 Pro شاشة خارقة وبطارية لا تنفد

أعلنت شركة هونر، عن إطلاق جهازين جديدين يعززان خط إنتاجها من الأجهزة الذكية، هما: الجهاز اللوحي MagicPad 3 Pro بشاشة كبيرة وأداء فائق، وساعة Watch 5 Pro الذكية التي تستهدف عشاق الرياضة والصحة بتصميم أنيق ومزايا متقدمة.

MagicPad 3 Pro جهاز لوحي للمهام الثقيلة والتجربة البصرية

يأتي الجهاز اللوحي الجديد هونر MagicPad 3 Pro بشاشة من نوع LCD بقياس 13.3 بوصة بدقة 3200 × 2136 بكسل ومعدل تحديث سلس يصل إلى 165 هرتز، ما يجعله مناسبا للترفيه والعمل على حد سواء.

ويتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع خيارين من الذاكرة العشوائية بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

يضم الجهاز بطارية ضخمة بسعة 12450 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات، ما يضمن ساعات طويلة من الاستخدام المكثف.

وعلى مستوى الكاميرا، تم تزويده بكاميرا خلفية 13 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وأخرى أمامية 9 ميجابكسل لمكالمات الفيديو والاجتماعات.

يعمل الجهاز بواجهة هونر MagicOS 10.0 المبنية على أندرويد 16، ويأتي بألوان الأبيض، الذهبي، والرمادي. أما أبعاده فهي 293.88 × 201.38 × 5.79 ملم، ويزن 595 جراما، ويباع في الصين بسعر يبدأ من 533 دولار.

هونر MagicPad 3 Pro

Honor Watch 5 Pro ساعة ذكية ببطارية تدوم حتى 15 يوما ومزايا صحية متقدمة

إلى جانب الجهاز اللوحي، كشفت هونر عن ساعتها الجديدة Watch 5 Pro التي تتميز بشاشة AMOLED دائرية بقياس 1.5 بوصة ودقة 466 × 466 بكسل، داخل هيكل أنيق بقياس 46.3 ملم وسماكة 11.3 ملم.

الساعة مزودة ببطارية 515 مللي أمبير تدعم الشحن المغناطيسي اللاسلكي، وتعمل بواجهة MagicOS على نظام مخصص من هونر.

وتدعم الساعة تقنيات الاتصال المتقدمة، بما في ذلك eSIM للمكالمات، وبلوتوث 5.2، ودعم مزدوج لتحديد المواقع GPS، GLONASS، Galileo، BeiDou، QZSS.

كما تحتوي على مجموعة كبيرة من المستشعرات، منها مستشعر ECG لتخطيط القلب ومقياس تسارع وجيروسكوب ومستشعر نبض القلب ومستشعر ضغط جوي ومستشعر إضاءة محيطة وبوصلة.

تأتي الساعة بسعة تخزين 8 جيجابايت وذاكرة 64 ميجابايت رام، وهي مقاومة للماء والغبار وفقا لمعايير 5ATM، IP68، IP69، وIP69K.

يبلغ سعر نسخة eSIM حوالي 238 دولار، ولم يتم الإعلان بعد عن سعر نسخة البلوتوث.