عودة الأسطورة.. هونر تطلق هواتف Magic 8 بذكاء غير مسبوق

سلسلة Magic 8
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة هونر، رسميا عن إطلاق سلسلة Magic 8 الجديدة، والتي تضم الهاتفين الرائدين Magic 8 وMagic 8 Pro. 

وتأتي هذه السلسلة بتحديثات ملحوظة أبرزها إدخال زر مخصص للذكاء الاصطناعي AI Button، إلى جانب اعتماد معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 القوي، في خطوة تؤكد التوجه نحو دعم التجربة الذكية المتقدمة في الهواتف الرائدة.

تصميم ومواصفات Magic 8 Pro

يأتي هاتف Magic 8 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية، تتصدرها عدسة تيليفوتو بدقة 200 ميجابكسل، مع مستشعر كبير بحجم 1/1.4 إنش وفتحة عدسة f/2.6، تدعم تقريبا بصريا حتى 3.7x وتثبيتا بصريا للصورة. 

ويشمل النظام كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر 1/1.3 إنش، وفتحة عدسة f/1.6، بالإضافة إلى كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل بمجال رؤية يصل إلى 122 درجة.

من الجهة الأمامية، يتميز الهاتف بشاشة من نوع OLED من نوع LTPO بقياس 6.71 بوصة، بدقة 1256 × 2808 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع أقصى مذهل يصل إلى 6000 شمعة.

كما تضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ثلاثية الأبعاد للتعرف على الوجه، إضافة إلى مستشعر بصمة 3D Ultrasonic مدمج تحت الشاشة.

يحتوي Magi c8 Pro في نسخته الصينية على بطارية بسعة 7200 مللي أمبير من نوع السيليكون-كربون، بينما تأتي النسخة الأوروبية ببطارية أصغر بسعة 6270 مللي أمبير، ويدعم الهاتف شحنا سلكيا بسرعة تصل إلى 100 وات، ولاسلكيا حتى 80 وات.

يعمل الجهاز بنظام MagicOS 10، ويقدم العديد من الميزات المعززة بالذكاء الاصطناعي، مثل المساعد الشخصي YOYO، كما يتيح زر AI المخصص إمكانية تخصيص المهام وتنفيذ أوامر ذكية مثل تفعيل المساعد أو التحكم في التطبيقات بالإيماءات أو الضغط المطول.

يتمتع الهاتف بتصنيف عالي لمقاومة الماء والغبار IP68 وIP69 وIP69K، ويأتي بثلاثة ألوان: الذهبي، الأزرق السماوي، والأسود، ويبلغ سمكه 8.4 ملم، ووزنه 213 جراما.

مواصفات هاتف Honor Magic 8

أما النسخة الأساسية Magic 8، فتأتي بنفس المعالج وزر الذكاء الاصطناعي، لكنها بشاشة أصغر حجما تبلغ 6.58 إنش وتقدم مواصفات مماثلة تقريبا للشاشة من حيث الدقة والتقنيات. 

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية تشمل عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة 50 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو 64 ميجابكسل تدعم تقريبا بصريا 3x.

يفتقد Magic 8 للكاميرا ثلاثية الأبعاد الخاصة بالتعرف على الوجه، لكنه يحافظ على مستشعر البصمة بالموجات فوق الصوتية. 

ويضم بطارية بسعة 7000 مللي أمبير تدعم شحنا سلكيا بسرعة 90 وات ولاسلكيا حتى 80 وات، يتوفر الجهاز بنفس خيارات الألوان للنسخة البرو.

الأسعار والتوافر

بدأت الطلبات المسبقة في الصين، على أن تبدأ المبيعات رسميا في 23 أكتوبر، وتتراوح أسعار Magic 8 من 4499 يوان (630 دولار) للنسخة 12 + 256 جيجابايت، وصولا إلى 5499 يوان (770 دولار) للنسخة الأعلى 16+1 تيرابايت.

أما Magic 8 Pro فيبدأ سعره من 5699 يوان (800 دولار) للنسخة 12 + 256 جيجابايت، ويصل إلى 6699 يوان (940 دولار) لنسخة 16+1 تيرابايت.

وأكدت هونر أن سلسلة Magic 8 ستصل قريبا إلى الأسواق العالمية.

هونر إطلاق سلسلة Magic 8 Magic 8 Pro مواصفات Magic8 Pro

