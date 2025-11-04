تحديث One UI 8 يصل إلى هاتفين من الفئة الاقتصادية في مفاجأة غير متوقعة من سامسونج!

تُطرح واجهة تحديث Samsung One UI 8 تدريجيًا على أجهزة Galaxy. يُقدّم تحديث Android 16 ميزات جديدة متنوعة وواجهة مستخدم مُحسّنة. وتسعى الشركة إلى تحديث جميع الهواتف والأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية بحلول نوفمبر 2025 .
ومن جانبها حققت شركة سامسونج عودة مطلوبة بشدة مع واجهة One UI 8 المستندة إلى Android 16. استغرقت الشركة وقتًا طويلاً في تحسين إصدار One UI 7، المبني على Android 15. وكان هذا هو إصدار التحديث الأكثر تأخيرًا لشركة سامسونج في السنوات الأخيرة.
تشير التسريبات إلى تغييرات جوهرية في واجهة One UI 8.5، مؤكدةً ما يفترضه كل مُحبي سامسونج: واجهة One UI 8 ليست تحديثًا جذريًا. بل هي مستقبلية، والمستخدمون متحمسون حاليًا لتحديث One UI 8.0 لأجهزتهم.
سلسلة جالاكسي S
في 15 سبتمبر، أطلقت سامسونج الإصدار الثابت في كوريا الجنوبية. وتم التوسع العالمي في 18 سبتمبر لسلسلة هواتف Galaxy S25. وستواصل الشركة تحديث سلسلة هواتف Galaxy S خلال الأيام/الأسابيع القادمة.
جالاكسي S25
جالاكسي S25 بلس
جالكسي S25 إيدج
جالكسي S25 ألترا
Galaxy S25 FE (مثبت مسبقًا)
Galaxy S24 – متوقف مؤقتًا
جالاكسي S24 بلس
جالكسي S24 ألترا
جالكسي S24 FE
Galaxy S23 – متوقف مؤقتًا
جالكسي S23 بلس
جالكسي S23 ألترا
جالكسي S23 FE
جالاكسي S22
جالكسي S22 بلس
جالكسي S22 ألترا
Galaxy S21 FE – تأخر في الشحن
سلسلة جالكسي زد
كانت هواتف Galaxy Z Fold 7 وFlip 7 وFlip7 FE من سامسونج هي أول الهواتف التي تم إطلاقها مع One UI 8. بدأت الميزات الجديدة في إصدارها للهواتف القابلة للطي القديمة في 22 سبتمبر، وسيستمر التوسع طوال شهر أكتوبر.
إعلان
جالكسي زد فولد 7
جالاكسي زد فليب 7
جالكسي زد فليب 7 FE
جالكسي زد فولد 6
جالاكسي زد فليب 6
إصدار خاص من Galaxy Z Fold
جالكسي زد فولد 5
جالكسي زد فليب 5
جالكسي زد فولد 4
جالاكسي زد فليب 4
سلسلة جالاكسي A
فاجأت سامسونج معجبيها بإصدارها المبكر لواجهة One UI 8 لهاتف Galaxy A56 5G. لم يخضع الجهاز للاختبار التجريبي، ومع ذلك لم يتأخر التحديث. ستنضم المزيد من هواتف Galaxy A إلى هذه القائمة خلال الأسبوعين المقبلين.
جالاكسي A17 5G
جالاكسي A07
جالاكسي A56 5G
جالاكسي A36 5G
جالاكسي A26 5G
جالاكسي A16
جالاكسي A06 5G
جالاكسي A06
جالاكسي A55 5G
جالاكسي A35 5G
جالاكسي A25
جالاكسي A15
جالاكسي A54 5G
جالاكسي A34 5G
هواتف Galaxy M/F
جالاكسي F17 5G
جالاكسي M56/F56
جالاكسي M36/F36
جالاكسي M16
جالاكسي M55/F55/M55s
جالاكسي M35
جالاكسي M15/F15
جالاكسي M54/F54
جالاكسي M34/F34
جالاكسي M53
سلسلة جالاكسي تاب
تم إطلاق سلسلة Galaxy Tab S11 مع واجهة One UI 8 المستندة إلى Android 16. ولم تطلق شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة هذه الواجهة بعد مع التحديثات للأجهزة اللوحية الموجودة.
جالاكسي تاب S11
جالكسي تاب S11 ألترا
جالاكسي تاب S10+
جالكسي تاب S10 ألترا
جالكسي تاب S10 لايت
جالاكسي تاب S9
جالكسي تاب S9 بلس
جالكسي تاب S9 ألترا
جالاكسي تاب S8
جالاكسي تاب S8 بلس
جالاكسي تاب S8 ألترا
جالاكسي تاب S10 FE وFE+
جالاكسي تاب S6 لايت
سلسلة Galaxy XCover
جالاكسي اكس كوفر 7
جالكسي اكس كوفر 7 برو
واجهة مستخدم سامسونج One UI 8
واجهة مستخدم سامسونج One UI 8
مواعيد تحديث One UI 8
لدى سامسونج عشرات من أجهزة جالاكسي المؤهلة لتحديث One UI 8. بعد إطلاق الإصدار الرسمي، عمدت الشركة إلى توسيع نطاق التحديث تدريجيًا ليشمل الأجهزة المؤهلة، وذلك وفقًا لخارطة الطريق العالمية.