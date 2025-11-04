قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر للناشئين يضيف الهدف الثاني أمام هايتي في كأس العالم
بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو
تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث One UI 8 يصل إلى هاتفين من الفئة الاقتصادية في مفاجأة غير متوقعة من سامسونج!

تحديث Android 16
تحديث Android 16
لمياء الياسين

تُطرح واجهة تحديث Samsung One UI 8 تدريجيًا على أجهزة Galaxy. يُقدّم تحديث Android 16 ميزات جديدة متنوعة وواجهة مستخدم مُحسّنة. وتسعى الشركة إلى تحديث جميع الهواتف والأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية بحلول نوفمبر 2025 .

ومن جانبها حققت شركة سامسونج عودة مطلوبة بشدة مع واجهة One UI 8 المستندة إلى Android 16. استغرقت الشركة وقتًا طويلاً في تحسين إصدار One UI 7، المبني على Android 15. وكان هذا هو إصدار التحديث الأكثر تأخيرًا لشركة سامسونج في السنوات الأخيرة.

تشير التسريبات إلى تغييرات جوهرية في واجهة One UI 8.5، مؤكدةً ما يفترضه كل مُحبي سامسونج: واجهة One UI 8 ليست تحديثًا جذريًا. بل هي مستقبلية، والمستخدمون متحمسون حاليًا لتحديث One UI 8.0 لأجهزتهم.

سلسلة جالاكسي S

في 15 سبتمبر، أطلقت سامسونج الإصدار الثابت في كوريا الجنوبية. وتم التوسع العالمي في 18 سبتمبر لسلسلة هواتف Galaxy S25. وستواصل الشركة تحديث سلسلة هواتف Galaxy S خلال الأيام/الأسابيع القادمة.

جالاكسي S25


جالاكسي S25 بلس
جالكسي S25 إيدج
جالكسي S25 ألترا
Galaxy S25 FE (مثبت مسبقًا)
Galaxy S24 – متوقف مؤقتًا
جالاكسي S24 بلس
جالكسي S24 ألترا
جالكسي S24 FE
 

Galaxy S23 – متوقف مؤقتًا


جالكسي S23 بلس
جالكسي S23 ألترا
جالكسي S23 FE
جالاكسي S22
جالكسي S22 بلس
جالكسي S22 ألترا
Galaxy S21 FE – تأخر في الشحن
سلسلة جالكسي زد

كانت هواتف Galaxy Z Fold 7 وFlip 7 وFlip7 FE من سامسونج هي أول الهواتف التي تم إطلاقها مع One UI 8. بدأت الميزات الجديدة في إصدارها للهواتف القابلة للطي القديمة في 22 سبتمبر، وسيستمر التوسع طوال شهر أكتوبر.

إعلان

جالكسي زد فولد 7
جالاكسي زد فليب 7
جالكسي زد فليب 7 FE
جالكسي زد فولد 6
جالاكسي زد فليب 6
 

إصدار خاص من Galaxy Z Fold
 

جالكسي زد فولد 5
جالكسي زد فليب 5
جالكسي زد فولد 4
جالاكسي زد فليب 4
سلسلة جالاكسي A

فاجأت سامسونج معجبيها بإصدارها المبكر لواجهة One UI 8 لهاتف Galaxy A56 5G. لم يخضع الجهاز للاختبار التجريبي، ومع ذلك لم يتأخر التحديث. ستنضم المزيد من هواتف Galaxy A إلى هذه القائمة خلال الأسبوعين المقبلين.

جالاكسي A17 5G
جالاكسي A07
جالاكسي A56 5G
جالاكسي A36 5G
جالاكسي A26 5G
جالاكسي A16
جالاكسي A06 5G
جالاكسي A06
جالاكسي A55 5G
جالاكسي A35 5G
جالاكسي A25
جالاكسي A15
جالاكسي A54 5G
جالاكسي A34 5G
هواتف Galaxy M/F

جالاكسي F17 5G
جالاكسي M56/F56
جالاكسي M36/F36
جالاكسي M16
جالاكسي M55/F55/M55s
جالاكسي M35
جالاكسي M15/F15
جالاكسي M54/F54
جالاكسي M34/F34
جالاكسي M53
 

سلسلة جالاكسي تاب

تم إطلاق سلسلة Galaxy Tab S11 مع واجهة One UI 8 المستندة إلى Android 16. ولم تطلق شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة هذه الواجهة بعد مع التحديثات للأجهزة اللوحية الموجودة.

جالاكسي تاب S11
جالكسي تاب S11 ألترا
جالاكسي تاب S10+
جالكسي تاب S10 ألترا
جالكسي تاب S10 لايت
جالاكسي تاب S9
جالكسي تاب S9 بلس
جالكسي تاب S9 ألترا
جالاكسي تاب S8
جالاكسي تاب S8 بلس
جالاكسي تاب S8 ألترا
جالاكسي تاب S10 FE وFE+
جالاكسي تاب S6 لايت
 

سلسلة Galaxy XCover

جالاكسي اكس كوفر 7
جالكسي اكس كوفر 7 برو
واجهة مستخدم سامسونج One UI 8
واجهة مستخدم سامسونج One UI 8

مواعيد تحديث One UI 8
 

لدى سامسونج عشرات من أجهزة جالاكسي المؤهلة لتحديث One UI 8. بعد إطلاق الإصدار الرسمي، عمدت الشركة إلى توسيع نطاق التحديث تدريجيًا ليشمل الأجهزة المؤهلة، وذلك وفقًا لخارطة الطريق العالمية.

واجهة تحديث Samsung One UI 8 تحديث Android 16 الأجهزة القابلة للطي Android 15 واجهة One UI 85

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

ترشيحاتنا

أشرف بن شرقي

«بن شرقي»: البدايات القوية مهمة.. وهدفنا الصعود لمنصة التتويج

محمد الجارحي

الجارحي رئيسا للجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لسيدات السلة

محمد الغزواي

تكليف محمد الغزاوي ورويدا هشام بتطوير ملف الهيكلة الإدارية للأهلي

بالصور

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

الشرقية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة "إزرع" لدعم صغار المزارعين

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

فيديو

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد