تحديث One UI 8 يصل إلى هاتفين من الفئة الاقتصادية في مفاجأة غير متوقعة من سامسونج!

تُطرح واجهة تحديث Samsung One UI 8 تدريجيًا على أجهزة Galaxy. يُقدّم تحديث Android 16 ميزات جديدة متنوعة وواجهة مستخدم مُحسّنة. وتسعى الشركة إلى تحديث جميع الهواتف والأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية بحلول نوفمبر 2025 .

ومن جانبها حققت شركة سامسونج عودة مطلوبة بشدة مع واجهة One UI 8 المستندة إلى Android 16. استغرقت الشركة وقتًا طويلاً في تحسين إصدار One UI 7، المبني على Android 15. وكان هذا هو إصدار التحديث الأكثر تأخيرًا لشركة سامسونج في السنوات الأخيرة.

تشير التسريبات إلى تغييرات جوهرية في واجهة One UI 8.5، مؤكدةً ما يفترضه كل مُحبي سامسونج: واجهة One UI 8 ليست تحديثًا جذريًا. بل هي مستقبلية، والمستخدمون متحمسون حاليًا لتحديث One UI 8.0 لأجهزتهم.

سلسلة جالاكسي S

في 15 سبتمبر، أطلقت سامسونج الإصدار الثابت في كوريا الجنوبية. وتم التوسع العالمي في 18 سبتمبر لسلسلة هواتف Galaxy S25. وستواصل الشركة تحديث سلسلة هواتف Galaxy S خلال الأيام/الأسابيع القادمة.

جالاكسي S25



جالاكسي S25 بلس

جالكسي S25 إيدج

جالكسي S25 ألترا

Galaxy S25 FE (مثبت مسبقًا)

Galaxy S24 – متوقف مؤقتًا

جالاكسي S24 بلس

جالكسي S24 ألترا

جالكسي S24 FE



Galaxy S23 – متوقف مؤقتًا



جالكسي S23 بلس

جالكسي S23 ألترا

جالكسي S23 FE

جالاكسي S22

جالكسي S22 بلس

جالكسي S22 ألترا

Galaxy S21 FE – تأخر في الشحن

سلسلة جالكسي زد

كانت هواتف Galaxy Z Fold 7 وFlip 7 وFlip7 FE من سامسونج هي أول الهواتف التي تم إطلاقها مع One UI 8. بدأت الميزات الجديدة في إصدارها للهواتف القابلة للطي القديمة في 22 سبتمبر، وسيستمر التوسع طوال شهر أكتوبر.

إعلان

جالكسي زد فولد 7

جالاكسي زد فليب 7

جالكسي زد فليب 7 FE

جالكسي زد فولد 6

جالاكسي زد فليب 6



إصدار خاص من Galaxy Z Fold



جالكسي زد فولد 5

جالكسي زد فليب 5

جالكسي زد فولد 4

جالاكسي زد فليب 4

سلسلة جالاكسي A

فاجأت سامسونج معجبيها بإصدارها المبكر لواجهة One UI 8 لهاتف Galaxy A56 5G. لم يخضع الجهاز للاختبار التجريبي، ومع ذلك لم يتأخر التحديث. ستنضم المزيد من هواتف Galaxy A إلى هذه القائمة خلال الأسبوعين المقبلين.

جالاكسي A17 5G

جالاكسي A07

جالاكسي A56 5G

جالاكسي A36 5G

جالاكسي A26 5G

جالاكسي A16

جالاكسي A06 5G

جالاكسي A06

جالاكسي A55 5G

جالاكسي A35 5G

جالاكسي A25

جالاكسي A15

جالاكسي A54 5G

جالاكسي A34 5G

هواتف Galaxy M/F

جالاكسي F17 5G

جالاكسي M56/F56

جالاكسي M36/F36

جالاكسي M16

جالاكسي M55/F55/M55s

جالاكسي M35

جالاكسي M15/F15

جالاكسي M54/F54

جالاكسي M34/F34

جالاكسي M53



سلسلة جالاكسي تاب

تم إطلاق سلسلة Galaxy Tab S11 مع واجهة One UI 8 المستندة إلى Android 16. ولم تطلق شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة هذه الواجهة بعد مع التحديثات للأجهزة اللوحية الموجودة.

جالاكسي تاب S11

جالكسي تاب S11 ألترا

جالاكسي تاب S10+

جالكسي تاب S10 ألترا

جالكسي تاب S10 لايت

جالاكسي تاب S9

جالكسي تاب S9 بلس

جالكسي تاب S9 ألترا

جالاكسي تاب S8

جالاكسي تاب S8 بلس

جالاكسي تاب S8 ألترا

جالاكسي تاب S10 FE وFE+

جالاكسي تاب S6 لايت



سلسلة Galaxy XCover

جالاكسي اكس كوفر 7

جالكسي اكس كوفر 7 برو

واجهة مستخدم سامسونج One UI 8

واجهة مستخدم سامسونج One UI 8

مواعيد تحديث One UI 8



لدى سامسونج عشرات من أجهزة جالاكسي المؤهلة لتحديث One UI 8. بعد إطلاق الإصدار الرسمي، عمدت الشركة إلى توسيع نطاق التحديث تدريجيًا ليشمل الأجهزة المؤهلة، وذلك وفقًا لخارطة الطريق العالمية.