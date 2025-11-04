أخبار التكنولوجيا.. تحديث One UI 8 يصل في مفاجأة غير متوقعة من سامسونج وبمواصفات لا تصدق.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تحديث One UI 8 يصل إلى هاتفين من الفئة الاقتصادية في مفاجأة غير متوقعة من سامسونج

تُطرح واجهة تحديث Samsung One UI 8 تدريجيًا على أجهزة Galaxy. يُقدّم تحديث Android 16 ميزات جديدة متنوعة وواجهة مستخدم مُحسّنة. وتسعى الشركة إلى تحديث جميع الهواتف والأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية بحلول نوفمبر 2025 .

بمواصفات لا تصدق.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد

أعلنت شركة Vivo أن السوق المحلية ستستقبل هاتفًا قويًا من سلسلة Y يُدعى Vivo Y500 Pro في نوفمبر.

وأكدت أن الهاتف سيُزود بكاميرا Samsung HP5 الرائدة بدقة 200 ميجابكسل، ومن المقرر إطلاقه في الصين في 10 نوفمبر، بالإضافة إلى بعض مواصفاته الرئيسية.

في الوقت نفسه، ظهر الهاتف أيضًا على منصة Geekbench، كاشفًا عن معالجه لأول مرة.

كشفت شركة هونر عن سلسلة هواتفها الرائدة ماجيك 8 في الصين. تتضمن المجموعة هاتفي ماجيك 8 وماجيك 8 برو، وكلاهما مزود بأحدث معالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس. ويبدو أن الشركة تخطط الآن لإطلاق السلسلة في السوق العالمية، حيث أطلقت أول إعلان تشويقي لها في ماليزيا.

ببطارية ضخمة .. تكنو تكشف عن هاتفها Spark Go 5G عالميا

أضافت شركة تكنو لونًا جديدًا نابضًا بالحياة إلى مجموعة هواتفها الذكية الاقتصادية

يتوفر هاتف تكنو سبارك جو 5G الآن باللون الأحمر الزاهي مما يضفي لمسةً عصريةً على هاتفها الذكي ذي الميزانية المحدودة. إليك أهم مواصفاته

أطلقت الشركة هاتف تكنو سبارك جو بثلاثة ألوان ، وهي الأخضر الفيروزي، والأزرق السماوي، والأسود الحبري. والآن، يتوفر الهاتف الذكي باللون الأحمرولكن بغض النظر عن اللون، لا يزال هاتف تكنو سبارك يقدم نفس مواصفات طراز سبارك الأصلي.







