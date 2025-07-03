الأنحف في العالم .. «تكنو» تكشف عن هاتفها Tecno Spark Slim

زعمت عدة تقارير أن تكنو ستطلق قريبًا سلسلة هواتفها الذكية Spark 40 في أسواق مختلفة.. والآن، كشفت الشركة رسميًا عن هاتف تكنو سبارك 40 ويعد من أبرز مميزاته شاشة بتردد 120 هرتز، وبطارية كبيرة مع شحن سريع بقوة 45 واط، وهيكل مقاوم للغبار والماء بتصنيف IP64.. إليكم نظرة على المواصفات الكاملة للجهاز وميزاته وسعره.

مواصفات ومميزات هاتف Tecno Spark 40



يتميز هاتف تكنو سبارك 40 بشاشة LCD بقياس 6.67 بوصة مزودة بفتحة عدسة f/2.0، بدقة 720 × 1600 HD+، ومعدل تحديث 120 هرتز. ولضمان الأمان، زُوّد الهاتف بمستشعر بصمة جانبي. يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع نظام التشغيل HiOS 15.

فيما يتعلق بالكاميرا، يقدم هاتف Spark 40 كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وكلاهما مزودتان بفلاش LED. أما بالنسبة للصوت، فيأتي الهاتف مزودًا بمكبري صوت يدعمان تقنية DTS Sound.

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Helio G81 ، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) فعلية تصل إلى 8 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي افتراضية تصل إلى 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت. بطارية بسعة 5200 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط لشحن سريع.

مميزات هاتف Tecno Spark 40

تشمل خيارات الاتصال دعم شريحتي اتصال، وواي فاي، وبلوتوث، وراديو FM، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء، ومنفذ USB-C. ومن الميزات الفريدة تقنية FreeLink، التي تستخدم البلوتوث لتمكين المكالمات في حال عدم وجود تغطية خلوية، ضمن نطاق 500 متر. هاتف Spark 40 حاصل على شهادة IP64 لمقاومة الغبار والرذاذ، ويبلغ سمكه 7.67 مم فقط.

سعر وتوافر هاتف Tecno Spark 40



يتوفر هاتف Spark 40 بإصدارات متعددة، بما في ذلك 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، و6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و8 جيجابايت + 256 جيجابايت. يبدأ سعره في أوغندا من 47,900 شلن أوغندي. يتوفر الهاتف بأربعة ألوان: أسود، ورمادي تيتانيوم، وأبيض وأزرق.