شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى
رانيا المشاط: أفريقيا أمام لحظة فارقة.. وتمتلك 30% من ثروات العالم المعدنية
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
تفاصيل محاضرة توروب مع لاعبي الأهلي في العين
جوتيريش: مصر ستستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات لا تصدق.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد

هاتف فيفو
هاتف فيفو
لمياء الياسين

 أعلنت شركة Vivo أن السوق المحلية ستستقبل هاتفًا قويًا من سلسلة Y يُدعى Vivo Y500 Pro في نوفمبر.

وأكدت أن الهاتف سيُزود بكاميرا Samsung HP5 الرائدة بدقة 200 ميجابكسل، ومن المقرر إطلاقه في الصين في 10 نوفمبر، بالإضافة إلى بعض مواصفاته الرئيسية.

في الوقت نفسه، ظهر الهاتف أيضًا على منصة Geekbench، كاشفًا عن معالجه لأول مرة.

هاتف Vivo 

على الجانب الآخر، يعمل الهاتف بمعالج رباعي النواة بتردد 2.0 جيجاهرتز وأربعة أنوية أخرى بتردد 2.6 جيجاهرتز. 

أما بالنسبة للرسوميات، فقد زُوّد المعالج بمعالج رسوميات Mali-G615 MC2. 

وتشير هذه التفاصيل إلى أن الجهاز يعمل بمعالج Dimensity 7400.

تكشف القائمة أيضًا أن الهاتف مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت، ويعمل بنظام أندرويد 16، الذي سيُضاف إليه نظام OriginOS 6.

وتزعم الشركة أنه سيكون أول هاتف غير رائد من Vivo يأتي مُثبّتًا مسبقًا بنظام OriginOS 6.

مواصفات هاتف Vivo Y500 Pro 

يكشف الملصق الرسمي أن هاتف Vivo Y500 Pro مزود بشاشة OLED عالية الجودة بقياس 6.67 بوصة بدقة 1.5K. 

أما بالنسبة للتصوير، فهو مزود بكاميرا Samsung HP5 بدقة 200 ميجابكسل، وهي كاميرا رائدة تدعم تقنية OIS.

يأتي هاتف Y500 Pro ببطارية 7000 مللي أمبير/ساعة، ومن المتوقع أن تدعم الشحن السريع بقوة 90 واط. 

أما من حيث الأداء، فتؤكد الشركة أنه سيدعم ألعاب MOBA عالية الدقة بمعدل 120 إطارًا في الثانية. 

أما من حيث التصميم، فهو جهاز مقاوم للماء بمعيار IP68/69، ويتميز بغطاء خلفي زجاجي مضاد للتوهج.

كاميرا Samsung ذاكرة وصول عشوائي نظام أندرويد 16 نظام OriginOS 6 هاتف Vivo Y500 Pro

بالصور

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

ألوان الحب.. ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

