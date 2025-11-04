بمواصفات لا تصدق.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد

أعلنت شركة Vivo أن السوق المحلية ستستقبل هاتفًا قويًا من سلسلة Y يُدعى Vivo Y500 Pro في نوفمبر.

وأكدت أن الهاتف سيُزود بكاميرا Samsung HP5 الرائدة بدقة 200 ميجابكسل، ومن المقرر إطلاقه في الصين في 10 نوفمبر، بالإضافة إلى بعض مواصفاته الرئيسية.

في الوقت نفسه، ظهر الهاتف أيضًا على منصة Geekbench، كاشفًا عن معالجه لأول مرة.

هاتف Vivo

على الجانب الآخر، يعمل الهاتف بمعالج رباعي النواة بتردد 2.0 جيجاهرتز وأربعة أنوية أخرى بتردد 2.6 جيجاهرتز.

أما بالنسبة للرسوميات، فقد زُوّد المعالج بمعالج رسوميات Mali-G615 MC2.

وتشير هذه التفاصيل إلى أن الجهاز يعمل بمعالج Dimensity 7400.

تكشف القائمة أيضًا أن الهاتف مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت، ويعمل بنظام أندرويد 16، الذي سيُضاف إليه نظام OriginOS 6.

وتزعم الشركة أنه سيكون أول هاتف غير رائد من Vivo يأتي مُثبّتًا مسبقًا بنظام OriginOS 6.

مواصفات هاتف Vivo Y500 Pro

يكشف الملصق الرسمي أن هاتف Vivo Y500 Pro مزود بشاشة OLED عالية الجودة بقياس 6.67 بوصة بدقة 1.5K.

أما بالنسبة للتصوير، فهو مزود بكاميرا Samsung HP5 بدقة 200 ميجابكسل، وهي كاميرا رائدة تدعم تقنية OIS.

يأتي هاتف Y500 Pro ببطارية 7000 مللي أمبير/ساعة، ومن المتوقع أن تدعم الشحن السريع بقوة 90 واط.

أما من حيث الأداء، فتؤكد الشركة أنه سيدعم ألعاب MOBA عالية الدقة بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

أما من حيث التصميم، فهو جهاز مقاوم للماء بمعيار IP68/69، ويتميز بغطاء خلفي زجاجي مضاد للتوهج.