منافس أقوى للهواتف الرائدة.. إليك أهم مواصفات Magic 8 Ultra

كشفت شركة هونر عن سلسلة هواتفها الرائدة ماجيك 8 في الصين. تتضمن المجموعة هاتفي ماجيك 8 وماجيك 8 برو، وكلاهما مزود بأحدث معالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس. ويبدو أن الشركة تخطط الآن لإطلاق السلسلة في السوق العالمية، حيث أطلقت أول إعلان تشويقي لها في ماليزيا.

على الجانب الاخر يعد من المتوقع أن يصل هاتف Honor Magic 8 Pro إلى ماليزيا قريبًا وفي المقابل، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم الكشف عن الإصدار الأساسي من Magic 8 إلى جانب إصدار Pro. من المرجح أن يُطرح Magic 8 Pro لأول مرة في البلاد خلال هذا الشهر.



مواصفات Honor Magic 8 Pro

من المتوقع أن يأتي هاتف Honor Magic 8 Pro ، المُتاح خارج الصين، ببطارية أصغر قليلاً. فبينما يتميز الإصدار الصيني ببطارية ضخمة بسعة 7200 مللي أمبير/ساعة، قد يأتي الإصدار العالمي ببطارية بسعة 6720 مللي أمبير/ساعة.

يتميز هاتف Magic 8 Pro بشاشة OLED من نوع LTPO مقاس 6.71 بوصة، تدعم دقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومدمج بها مستشعر بصمة مدمج بالموجات فوق الصوتية. يعمل بنظام MagicOS 10 المبني على نظام Android 16، ومن المتوقع أن يحصل على تحديثات نظام Android لمدة تصل إلى 7 سنوات.

هونر ماجيك 8 برو

في الصين، يتوفر هاتف Magic 8 Pro بسعة تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x وسعة تخزين UFS 4.0 تبلغ 1 تيرابايت. ويدعم الشحن السلكي بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي بقوة 80 واط.

على الجانب الآخر يوفر الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية، تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بمثبت بصري للصورة (OIS). وتنضم إلى الكاميرا الرئيسية عدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر سامسونج HP9 بدقة 200 ميجابكسل.

في الصين، يُباع الطراز الأساسي من هاتف Magic 8 Pro بسعة 12 جيجابايت و256 جيجابايت بسعر 5,699 يوانًا (حوالي 800 دولار أمريكي). ويتوفر بأربعة ألوان، هي الأسود والأبيض والأزرق والذهبي. ولم يتضح بعد ما إذا كانت جميع الإصدارات الملونة ستكون متاحة عالميًا.