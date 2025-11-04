قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
التفاصيل الكاملة للاعتداء على طالب ثانوية عامة بالغربية والسبب "قضية ابتزاز"
مباحث البداري تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة في مصرف مائي
القبض على شاب يمارس أعمال الفجور في الإسكندرية
بسبب ابن النادي.. باريس سان جيرمان يُمازح أحمد فهمي
أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه
آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع المهاجم الإيفواري إبراهيما دياباتي
وزير التعليم يلتقي بمحافظ الدقهلية.. ويؤكد : تطوير المنظومة يبدأ بدعم المعلم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منافس أقوى للهواتف الرائدة.. إليك أهم مواصفات Magic 8 Ultra

شركة هونر
شركة هونر
لمياء الياسين

كشفت شركة هونر عن سلسلة هواتفها الرائدة ماجيك 8 في الصين. تتضمن المجموعة هاتفي ماجيك 8 وماجيك 8 برو، وكلاهما مزود بأحدث معالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس. ويبدو أن الشركة تخطط الآن لإطلاق السلسلة في السوق العالمية، حيث أطلقت أول إعلان تشويقي لها في ماليزيا.
على الجانب الاخر يعد من المتوقع أن يصل هاتف Honor Magic 8 Pro  إلى ماليزيا قريبًا وفي المقابل، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم الكشف عن الإصدار الأساسي من Magic 8 إلى جانب إصدار Pro. من المرجح أن يُطرح Magic 8 Pro لأول مرة في البلاد خلال هذا الشهر.


مواصفات Honor Magic 8 Pro

من المتوقع أن يأتي هاتف Honor Magic 8 Pro ، المُتاح خارج الصين، ببطارية أصغر قليلاً. فبينما يتميز الإصدار الصيني ببطارية ضخمة بسعة 7200 مللي أمبير/ساعة، قد يأتي الإصدار العالمي ببطارية بسعة 6720 مللي أمبير/ساعة.

يتميز هاتف Magic 8 Pro بشاشة OLED من نوع LTPO مقاس 6.71 بوصة، تدعم دقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومدمج بها مستشعر بصمة مدمج بالموجات فوق الصوتية. يعمل بنظام MagicOS 10 المبني على نظام Android 16، ومن المتوقع أن يحصل على تحديثات نظام Android لمدة تصل إلى 7 سنوات.

هونر ماجيك 8 برو

في الصين، يتوفر هاتف Magic 8 Pro بسعة تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x وسعة تخزين UFS 4.0 تبلغ 1 تيرابايت. ويدعم الشحن السلكي بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي بقوة 80 واط.

على الجانب الآخر يوفر الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية، تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بمثبت بصري للصورة (OIS). وتنضم إلى الكاميرا الرئيسية عدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر سامسونج HP9 بدقة 200 ميجابكسل.
في الصين، يُباع الطراز الأساسي من هاتف Magic 8 Pro بسعة 12 جيجابايت و256 جيجابايت بسعر 5,699 يوانًا (حوالي 800 دولار أمريكي). ويتوفر بأربعة ألوان، هي الأسود والأبيض والأزرق والذهبي. ولم يتضح بعد ما إذا كانت جميع الإصدارات الملونة ستكون متاحة عالميًا.

شركة هونر الجيل الخامس إعلان تشويقي هاتف Honor Magic 8 Pro بطارية ضخمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

ترشيحاتنا

أعياد الطفولة

أعياد الطفولة | مواهب الأوركسترا والكلارينت والساكسفون والبيانو فى أوبرا الإسكندرية

سما المغربي

سما المغربي: مريم استفزت الجمهور في لينك .. وهذا دليل نجاح الشخصية

مسلسل لينك

مسلسل لينك الحلقة 17.. مكالمات غامضة تٌحرك بكر وانكشاف سر زوج ابنته

بالصور

ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات رقابية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

سر تتبيلة الفراخ المشوية.. مش هتشتري من برة تاني

سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

ألوان الحب.. ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد