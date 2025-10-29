Magic 8 Ultra هاتف خارق من هونر لمنافسة أقوى الهواتف الرائدة

كشفت شركة هونر Honor، مؤخرا عن هاتفي Magic 8 وMagic 8 Pro في الصين، وتشير التسريبات الآن إلى أن العلامة التجارية تعمل على Magic 8 Ultra لمنافسة هواتف مثل Xiaomi 17 Ultra وOppo Find X9 Ultra وVivo X300 Ultra.

وبحسب منشور حديث على موقع Weibo من مصدر موثوق، تم تسريب أبرز مواصفات هاتف هونر الجديد، وتشمل:

من المتوقع أن يعمل هاتف هونر Magic 8 Ultra، بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، ويأتي بشاشة LTPO OLED بحجم 6.7 بوصة وتصميم رباعي الانحناء، بدقة 1.5K.

كما يدعم الهاتف مستشعر بصمة داخل الشاشة بالألتراسونك وتقنية التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد.

تشمل الكاميرا الخلفية مستشعر بدقة 50 ميجابكسل OmniVision OV50R مع نطاق ديناميكي عالي جدا، بالإضافة إلى كاميرا بيريسكوبية تليفوتوغرافية بدقة قد تصل إلى 200 ميجابكسل مع تكبير بصري بين 4.3 إلى 7 أضعاف.

سيعمل هاتف هونر Magic 8 Ultra بنظام MagicOS 10 المبني على أندرويد 16، ويحتوي على بطارية كبيرة بسعة حوالي 7000 مللي أمبير، ومن المرجح أن يدعم شحن سريع يصل إلى 120 وات سلكيا و50 وات لاسلكيا مثل نسخة Pro.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف هونر Magic 8 Ultra سيطرح في النصف الأول من عام 2026، وقد يرافقه Magic 8 Mini المزود بمعالج ميدياتك Dimensity 9500 كنسخة مدمجة من الهاتف الرائد.

وفي عام 2025، من المتوقع أن تكشف هونر عن سلسلة Honor 500 في نوفمبر في الصين، تليها سلسلة GT 2 في ديسمبر.

جدير بالذكر أن شركة هونر أطلقت مؤخرا هاتفي Magic 8 وMagic 8 Pro للبيع في السوق الصينية، وهي مزودة بأحدث معالج من كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع كاميرات ثلاثية قوية وبطاريات سيليكون كربون بسعة 7000 مللي أمبير توفر أداء طويل الأمد.