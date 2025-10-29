قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة المغني بهاء خليل نجم برنامج ذا فويس بشكل غامض
الورداني: الحضارة المصرية آية من آيات الله وكتاب مفتوح للتوحيد والجمال
بحضور النائب محمد أبوالعينين.. وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميديافا لتطوير التركيبات الدوائية
علي السيد: مصر دولة كبيرة ذات ثقل في المنطقة وقادرة على إدارة معاركها
الجارحي يعلن توجيه نفقات حملته الانتخابية لصالح تطوير مستشفى الفيوم العام
برلماني: السياحة الصحية ركيزة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
حزن في الأقصر.. الصور الأولى لضحايا الصعق الكهربائي بقنا
مصرع 4 أشخاص بصعق كهربائي أثناء عملهم بمزرعة في قنا
المالية: 6 فئات من العملات التذكارية لتخليد افتتاح المتحف المصري الكبير
الطفلة ريتاج الفلسطينية: أحمل معي مفتاح الدار لأعود إليها بعد تحرير أراضينا
بلاغ لفحص فيديوهات مخلة للمغنية رحمة محسن.. تفاصيل
الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة البنك الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Magic 8 Ultra هاتف خارق من هونر لمنافسة أقوى الهواتف الرائدة

هونر
هونر
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة هونر Honor، مؤخرا عن هاتفي Magic 8 وMagic 8 Pro في الصين، وتشير التسريبات الآن إلى أن العلامة التجارية تعمل على Magic 8 Ultra لمنافسة هواتف مثل Xiaomi 17 Ultra وOppo Find X9 Ultra وVivo X300 Ultra.

وبحسب منشور حديث على موقع Weibo من مصدر موثوق، تم تسريب أبرز مواصفات هاتف هونر الجديد، وتشمل:

من المتوقع أن يعمل هاتف هونر Magic 8 Ultra، بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، ويأتي بشاشة LTPO OLED بحجم 6.7 بوصة وتصميم رباعي الانحناء، بدقة 1.5K.

كما يدعم الهاتف مستشعر بصمة داخل الشاشة بالألتراسونك وتقنية التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد.

تشمل الكاميرا الخلفية مستشعر بدقة 50 ميجابكسل OmniVision OV50R مع نطاق ديناميكي عالي جدا، بالإضافة إلى كاميرا بيريسكوبية تليفوتوغرافية بدقة قد تصل إلى 200 ميجابكسل مع تكبير بصري بين 4.3 إلى 7 أضعاف.

سيعمل هاتف هونر Magic 8 Ultra بنظام MagicOS 10 المبني على أندرويد 16، ويحتوي على بطارية كبيرة بسعة حوالي 7000 مللي أمبير، ومن المرجح أن يدعم شحن سريع يصل إلى 120 وات سلكيا و50 وات لاسلكيا مثل نسخة Pro.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف هونر Magic 8 Ultra سيطرح في النصف الأول من عام 2026، وقد يرافقه Magic 8 Mini المزود بمعالج ميدياتك Dimensity 9500 كنسخة مدمجة من الهاتف الرائد. 

وفي عام 2025، من المتوقع أن تكشف هونر عن سلسلة Honor 500 في نوفمبر في الصين، تليها سلسلة GT 2 في ديسمبر.

جدير بالذكر أن شركة هونر أطلقت مؤخرا هاتفي Magic 8 وMagic 8 Pro للبيع في السوق الصينية، وهي مزودة بأحدث معالج من كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع كاميرات ثلاثية قوية وبطاريات سيليكون كربون بسعة 7000 مللي أمبير توفر أداء طويل الأمد.

Honor Magic 8 Ultra هاتف هونر الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

كريم فهمي

كريم فهمي يخرج عن صمته ويرد على واقعة طرده من مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

الاهلي

إبراهيم سعيد يهاجم لاعبي الأهلي: تريزيجيه متعاقد مع العارضة وزيزو بيلعب لنفسه

ميلود حمدي

ميلود حمدي مرشح لأفضل مدرب في الجزائر

جراديشار

جراديشار يتعادل للأهلي أمام بتروجت في الدوري

بالصور

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد