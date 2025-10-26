قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: العصر الرقمي وما شهده من انفتاح ساهم بانتشار الأفكار الإلحادية
قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025
ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 2-1 بالدوري الإسباني
أحمد موسى: مصر تبني من أجل الاستقرار .. ونحلم بمشروع يليق بتاريخها وحضارتها
الاحتلال يقتحم بلدة الرام ومحيط قلنديا.. وإصابة 12 جنديا إسرائيليا قرب حدود غزة
أحمد موسى: السبت.. مصر على موعد مع افتتاح أكبر متحف في الألفية
موعد إجازة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير .. أسعار التذاكر وطريقة الحجز
تفاصيل مواد سنة أولى بكالوريا.. ماذا يدرس الطلاب هذا العام؟
هل يجوز للزوجة شراء الذهب من مصروف البيت؟.. أمين الإفتاء يجيب
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. ارتفاع بورصات مصر وقطر وتراجع السعودية والكويت
هيتجنن وينزل الملعب.. شوبير يطمئن الجماهير علي حالة إمام عاشور
قصة قطعة أثرية عمرها 700 ألف سنة تظهر في المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هونر تشعل المنافسة بهواتف Magic 8 الجديدة.. إليك السعر والمواصفات الكاملة

هواتف Magic 8
هواتف Magic 8
شيماء عبد المنعم

بعد أسبوع من الإعلان عنها، أعلنت شركة هونر، رسميا بدء البيع المفتوح لهواتفها الرائدة الجديدة Magic 8 وMagic 8 Pro في السوق الصينية.
 

وتأتي هواتف Magic 8 الجديدة من هونر مزودة بأحدث معالج من كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع كاميرات ثلاثية قوية وبطاريات سيليكون كربون بسعة 7000 مللي أمبير توفر أداء طويل الأمد.

الأسعار والمواصفات الرسمية

أصبح الهاتفان متاحين الآن عبر المتجر الرسمي لـ هونر إلى جانب متاجر التجزئة الشريكة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر هونر Honor Magic 8 Pro

- إصدار 12 جيجابايت + 256 جيجابايت يبلغ سعره حوالي 630 دولار

- إصدار 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، يبلغ سعره حوالي 670 دولار 

- إصدار 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، يبلغ سعره حوالي 700 دولار

- إصدار 16 جيجابايت + 1 تيرابايت، يبلغ سعره حوالي  770 دولار

سعر هونر Honor Magic 8

- إصدار 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، يبلغ سعره حوالي 800 دولار
- إصدار 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، يبلغ سعره حوالي 840 دولار
- إصدار 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، يبلغ سعره حوالي 870 دولار
- إصدار 16 جيجابايت + 1 تيرابايت، يبلغ سعره حوالي 940 دولار


الطرح العالمي قريبا

أكدت شركة هونر أن الإطلاق العالمي لسلسلة Magic 8 قادم قريبا، لكن لم تعلن بعد عن موعد محدد أو تفاصيل إضافية حول الأسواق التي ستصل إليها الهواتف أولا.

ومن حيث المواصفات، يأتي هاتف Magic 8 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية، تتصدرها عدسة تيليفوتو بدقة 200 ميجابكسل، مع مستشعر كبير بحجم 1/1.4 إنش وفتحة عدسة f/2.6، تدعم تقريبا بصريا حتى 3.7x وتثبيتا بصريا للصورة.

ويشمل النظام كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر 1/1.3 إنش، وفتحة عدسة f/1.6، بالإضافة إلى كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل بمجال رؤية يصل إلى 122 درجة.

من الجهة الأمامية، يتميز الهاتف بشاشة من نوع OLED من نوع LTPO بقياس 6.71 بوصة، بدقة 1256 × 2808 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع أقصى مذهل يصل إلى 6000 شمعة.

هاتف Magic 8 Pro


كما تضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ثلاثية الأبعاد للتعرف على الوجه، إضافة إلى مستشعر بصمة 3D Ultrasonic مدمج تحت الشاشة.

يحتوي Magi c8 Pro في نسخته الصينية على بطارية بسعة 7200 مللي أمبير من نوع السيليكون-كربون، بينما تأتي النسخة الأوروبية ببطارية أصغر بسعة 6270 مللي أمبير، ويدعم الهاتف شحنا سلكيا بسرعة تصل إلى 100 وات، ولاسلكيا حتى 80 وات.

يعمل الجهاز بنظام MagicOS 10، ويقدم العديد من الميزات المعززة بالذكاء الاصطناعي، مثل المساعد الشخصي YOYO، كما يتيح زر AI المخصص إمكانية تخصيص المهام وتنفيذ أوامر ذكية مثل تفعيل المساعد أو التحكم في التطبيقات بالإيماءات أو الضغط المطول.

يتمتع الهاتف بتصنيف عالي لمقاومة الماء والغبار IP68 وIP69 وIP69K، ويأتي بثلاثة ألوان: الذهبي، الأزرق السماوي، والأسود، ويبلغ سمكه 8.4 ملم، ووزنه 213 جراما.

ويتميز الإصدار الأساسي Magic 8، بنفس المعالج وزر الذكاء الاصطناعي، لكنها بشاشة أصغر حجما تبلغ 6.58 إنش وتقدم مواصفات مماثلة تقريبا للشاشة من حيث الدقة والتقنيات.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية تشمل عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة 50 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو 64 ميجابكسل تدعم تقريبا بصريا 3x.

يفتقد Magic 8 للكاميرا ثلاثية الأبعاد الخاصة بالتعرف على الوجه، لكنه يحافظ على مستشعر البصمة بالموجات فوق الصوتية.

ويضم بطارية بسعة 7000 مللي أمبير تدعم شحنا سلكيا بسرعة 90 وات ولاسلكيا حتى 80 وات، يتوفر الجهاز بنفس خيارات الألوان للنسخة البرو.

Magic 8
Magic 8 هونر هواتف Magic 8 سعر Magic 8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

سعد الصغير

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

ترشيحاتنا

شيفروليه أوبترا

بأرخص سعر للمستعمل .. اركب سيارة أوتوماتيك 2025 كسر زيرو

Galaxy Watch 8

مؤشر مضادات الأكسدة في Galaxy Watch 8.. سامسونج تكشف عن تقنية جديدة لقياس صحة البشرة

فيات تيبو موديل 2022

فيات تيبو أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد