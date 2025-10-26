هونر تشعل المنافسة بهواتف Magic 8 الجديدة.. إليك السعر والمواصفات الكاملة

بعد أسبوع من الإعلان عنها، أعلنت شركة هونر، رسميا بدء البيع المفتوح لهواتفها الرائدة الجديدة Magic 8 وMagic 8 Pro في السوق الصينية.



وتأتي هواتف Magic 8 الجديدة من هونر مزودة بأحدث معالج من كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع كاميرات ثلاثية قوية وبطاريات سيليكون كربون بسعة 7000 مللي أمبير توفر أداء طويل الأمد.

الأسعار والمواصفات الرسمية

أصبح الهاتفان متاحين الآن عبر المتجر الرسمي لـ هونر إلى جانب متاجر التجزئة الشريكة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر هونر Honor Magic 8 Pro

- إصدار 12 جيجابايت + 256 جيجابايت يبلغ سعره حوالي 630 دولار

- إصدار 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، يبلغ سعره حوالي 670 دولار

- إصدار 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، يبلغ سعره حوالي 700 دولار

- إصدار 16 جيجابايت + 1 تيرابايت، يبلغ سعره حوالي 770 دولار

سعر هونر Honor Magic 8

- إصدار 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، يبلغ سعره حوالي 800 دولار

- إصدار 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، يبلغ سعره حوالي 840 دولار

- إصدار 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، يبلغ سعره حوالي 870 دولار

- إصدار 16 جيجابايت + 1 تيرابايت، يبلغ سعره حوالي 940 دولار



الطرح العالمي قريبا

أكدت شركة هونر أن الإطلاق العالمي لسلسلة Magic 8 قادم قريبا، لكن لم تعلن بعد عن موعد محدد أو تفاصيل إضافية حول الأسواق التي ستصل إليها الهواتف أولا.

ومن حيث المواصفات، يأتي هاتف Magic 8 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية، تتصدرها عدسة تيليفوتو بدقة 200 ميجابكسل، مع مستشعر كبير بحجم 1/1.4 إنش وفتحة عدسة f/2.6، تدعم تقريبا بصريا حتى 3.7x وتثبيتا بصريا للصورة.

ويشمل النظام كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر 1/1.3 إنش، وفتحة عدسة f/1.6، بالإضافة إلى كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل بمجال رؤية يصل إلى 122 درجة.

من الجهة الأمامية، يتميز الهاتف بشاشة من نوع OLED من نوع LTPO بقياس 6.71 بوصة، بدقة 1256 × 2808 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع أقصى مذهل يصل إلى 6000 شمعة.

هاتف Magic 8 Pro



كما تضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ثلاثية الأبعاد للتعرف على الوجه، إضافة إلى مستشعر بصمة 3D Ultrasonic مدمج تحت الشاشة.

يحتوي Magi c8 Pro في نسخته الصينية على بطارية بسعة 7200 مللي أمبير من نوع السيليكون-كربون، بينما تأتي النسخة الأوروبية ببطارية أصغر بسعة 6270 مللي أمبير، ويدعم الهاتف شحنا سلكيا بسرعة تصل إلى 100 وات، ولاسلكيا حتى 80 وات.

يعمل الجهاز بنظام MagicOS 10، ويقدم العديد من الميزات المعززة بالذكاء الاصطناعي، مثل المساعد الشخصي YOYO، كما يتيح زر AI المخصص إمكانية تخصيص المهام وتنفيذ أوامر ذكية مثل تفعيل المساعد أو التحكم في التطبيقات بالإيماءات أو الضغط المطول.

يتمتع الهاتف بتصنيف عالي لمقاومة الماء والغبار IP68 وIP69 وIP69K، ويأتي بثلاثة ألوان: الذهبي، الأزرق السماوي، والأسود، ويبلغ سمكه 8.4 ملم، ووزنه 213 جراما.

ويتميز الإصدار الأساسي Magic 8، بنفس المعالج وزر الذكاء الاصطناعي، لكنها بشاشة أصغر حجما تبلغ 6.58 إنش وتقدم مواصفات مماثلة تقريبا للشاشة من حيث الدقة والتقنيات.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية تشمل عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة 50 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو 64 ميجابكسل تدعم تقريبا بصريا 3x.

يفتقد Magic 8 للكاميرا ثلاثية الأبعاد الخاصة بالتعرف على الوجه، لكنه يحافظ على مستشعر البصمة بالموجات فوق الصوتية.

ويضم بطارية بسعة 7000 مللي أمبير تدعم شحنا سلكيا بسرعة 90 وات ولاسلكيا حتى 80 وات، يتوفر الجهاز بنفس خيارات الألوان للنسخة البرو.