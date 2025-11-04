ببطارية ضخمة .. تكنو تكشف عن هاتفها Spark Go 5G عالميا

أضافت شركة تكنو لونًا جديدًا نابضًا بالحياة إلى مجموعة هواتفها الذكية الاقتصادية

يتوفر هاتف تكنو سبارك جو 5G الآن باللون الأحمر الزاهي مما يضفي لمسةً عصريةً على هاتفها الذكي ذي الميزانية المحدودة. إليك أهم مواصفاته

أطلقت الشركة هاتف تكنو سبارك جو بثلاثة ألوان ، وهي الأخضر الفيروزي، والأزرق السماوي، والأسود الحبري. والآن، يتوفر الهاتف الذكي باللون الأحمرولكن بغض النظر عن اللون، لا يزال هاتف تكنو سبارك يقدم نفس مواصفات طراز سبارك الأصلي.



هاتف تكنو سبارك جو 5G

لذا، لا يزال الهاتف يتميز بشاشة LCD عالية الدقة مقاس 6.74 بوصة بدقة HD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 670 شمعة. يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 6400 SoC، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4X بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. كما يمكن للمستخدمين الوصول إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) افتراضية بسعة 4 جيجابايت

لتحسين أداء المهام المتعددة. يعمل هذا الطراز ببطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 18 واط.

ميزات هاتف تكنو سبارك جو 5G

من حيث المواصفات، يضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مع فلاش LED، بينما تضم ​​الكاميرا الأمامية كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل. ومن أبرز الميزات الأخرى تصنيف IP64 لمقاومة الماء والغبار، وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل مساعد المكالمات، وهيكل بسمك 7.99 مم. يتوفر إصدار Bikaner Red الجديد من هاتف Tecno Spark Go للشراء عبر Flipkart بسعر 9,999 روبية هندية.