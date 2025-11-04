قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
مخابرات كوريا الجنوبية: هناك فرصة كبيرة لقمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هندية: استأذنت ربنا قبل ما أخلع الحجاب
تكنولوجيا وسيارات

ببطارية ضخمة .. تكنو تكشف عن هاتفها Spark Go 5G عالميا

لمياء الياسين

أضافت شركة تكنو لونًا جديدًا نابضًا بالحياة إلى مجموعة هواتفها الذكية الاقتصادية 

يتوفر هاتف تكنو سبارك جو 5G الآن باللون الأحمر الزاهي  مما يضفي لمسةً عصريةً على هاتفها الذكي ذي الميزانية المحدودة. إليك أهم مواصفاته

 أطلقت الشركة هاتف تكنو سبارك جو بثلاثة ألوان ، وهي الأخضر الفيروزي، والأزرق السماوي، والأسود الحبري. والآن، يتوفر الهاتف الذكي باللون الأحمرولكن بغض النظر عن اللون، لا يزال هاتف تكنو سبارك يقدم نفس مواصفات طراز سبارك الأصلي.
 

لذا، لا يزال الهاتف يتميز بشاشة LCD عالية الدقة مقاس 6.74 بوصة بدقة HD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 670 شمعة. يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 6400 SoC، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4X بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. كما يمكن للمستخدمين الوصول إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) افتراضية بسعة 4 جيجابايت 

لتحسين أداء المهام المتعددة. يعمل هذا الطراز ببطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 18 واط.

ميزات هاتف تكنو سبارك جو 5G

من حيث المواصفات، يضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مع فلاش LED، بينما تضم ​​الكاميرا الأمامية كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل. ومن أبرز الميزات الأخرى تصنيف IP64 لمقاومة الماء والغبار، وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل مساعد المكالمات، وهيكل بسمك 7.99 مم. يتوفر إصدار Bikaner Red الجديد من هاتف Tecno Spark Go للشراء عبر Flipkart بسعر 9,999 روبية هندية.

شركة تكنو هاتف تكنو سبارك جو 5G شاشة LCD معدل تحديث ذاكرة تخزين داخلية

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

