عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية
أنباء عن سيطرة الجيش السوداني على مدينة بارا في ولاية شمال كردفان
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025 وطريقة الاستعلام
تجمع دبلوماسي رفيع في أنقرة لإعادة إعمار غزة واتهامات للاحتلال بخرق الاتفاق
الترويج لفرص الاستثمار بمصر أمام كبرى شركات البترول والتعدين الدولية
إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها
قرار عاجل بشأن صديقة ضحية الهرم بعد الاستماع لأقوالها
وزارة الصحة بغزة: مستشفيات القطاع استقبلت 10 شهداء خلال 24 ساعة
الصحة: إصابة 25 شخصا في انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف الكبير رسالة عالمية تؤكد استعادة مصر لريادتها
أول فرقة محجبات | المايسترو إيمان الجنيدي تكشف لـ “صدى البلد” كواليس مشاركتها كقائد أوركسترا المتحف الكبير
سموتريتش يثير الجدل: هل دبر نائب المدعي العسكري محاولة إنهاء حياته لإتلاف الأدلة؟
تكنولوجيا وسيارات

منافس قوي.. سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A57

لمياء الياسين

ربما تعمل شركة سامسونج على خليفة أحد هواتفها الذكية متوسطة المدى الشهيرة.

ورُصد هاتف Galaxy A57 مؤخرًا، مما يُلمح إلى إصدار طراز جديد من سلسلة A قريبًا.

يحتوي البرنامج الثابت الداخلي لشركة سامسونج على رقم طراز قد يكون مخصصًا لهاتف Galaxy A57.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته.

مواصفات هاتف Galaxy A57

تم رصد هاتف Galaxy A57 على خادم الاختبار الخاص بشركة Samsung
قد يكون هاتف Galaxy A57، وهو الهاتف القادم من سلسلة Galaxy A من عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي، هو هاتف Galaxy A57. 

ظهر هذا الجهاز ذو السعر المعقول مؤخرًا على خادم الاختبار الخاص بالشركة، ويحمل رقم الطراز SM-A57B. كان الجهاز قيد الاختبار بإصداره الداخلي الأول، نشر مستخدم على X لقطة شاشة لقائمة قاعدة البيانات .

 بمعنى آخر، من المرجح أن يكون هاتف Galaxy A57 قيد التطوير النشط بالفعل.

سامسونج جالكسي A56
 

مع الأداء القوي لهاتف سامسونج جالاكسي A56 في هذه الفئة، يُعد جالاكسي A57 خليفته المباشر. 

وبمعرفتنا بسامسونج، نتوقع ترقيات تدريجية بدلاً من إصلاحات جذرية عند الحديث عن الكاميرات والتصميم والجوانب الأخرى. 

في أغسطس 2025، رُصد هاتف جالاكسي A57 على منصة GeekBench ، وهي منصة اختبار أداء شهيرة ويعد من أبرز التفاصيل التي كُشف عنها في القائمة شريحة Exynos جديدة برقم طراز S5E8865.

قد يكون هذا المعالج هو Exynos 1680، لكن للأسف، لم تكشف التغريدة الأخيرة عن أي تفاصيل دقيقة عن هذا الهاتف الذكي. 

مع ذلك، نتوقع بعض الميزات مثل شاشة AMOLED طويلة بمعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية بسعة حوالي 5000 مللي أمبير/ساعة، وشحن سريع سلكي بقدرة 45 واط.

