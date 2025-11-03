منافس قوي.. سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A57

ربما تعمل شركة سامسونج على خليفة أحد هواتفها الذكية متوسطة المدى الشهيرة.

ورُصد هاتف Galaxy A57 مؤخرًا، مما يُلمح إلى إصدار طراز جديد من سلسلة A قريبًا.

يحتوي البرنامج الثابت الداخلي لشركة سامسونج على رقم طراز قد يكون مخصصًا لهاتف Galaxy A57.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته.

مواصفات هاتف Galaxy A57

تم رصد هاتف Galaxy A57 على خادم الاختبار الخاص بشركة Samsung

قد يكون هاتف Galaxy A57، وهو الهاتف القادم من سلسلة Galaxy A من عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي، هو هاتف Galaxy A57.

ظهر هذا الجهاز ذو السعر المعقول مؤخرًا على خادم الاختبار الخاص بالشركة، ويحمل رقم الطراز SM-A57B. كان الجهاز قيد الاختبار بإصداره الداخلي الأول، نشر مستخدم على X لقطة شاشة لقائمة قاعدة البيانات .

بمعنى آخر، من المرجح أن يكون هاتف Galaxy A57 قيد التطوير النشط بالفعل.

سامسونج جالكسي A56



مع الأداء القوي لهاتف سامسونج جالاكسي A56 في هذه الفئة، يُعد جالاكسي A57 خليفته المباشر.

وبمعرفتنا بسامسونج، نتوقع ترقيات تدريجية بدلاً من إصلاحات جذرية عند الحديث عن الكاميرات والتصميم والجوانب الأخرى.

في أغسطس 2025، رُصد هاتف جالاكسي A57 على منصة GeekBench ، وهي منصة اختبار أداء شهيرة ويعد من أبرز التفاصيل التي كُشف عنها في القائمة شريحة Exynos جديدة برقم طراز S5E8865.

قد يكون هذا المعالج هو Exynos 1680، لكن للأسف، لم تكشف التغريدة الأخيرة عن أي تفاصيل دقيقة عن هذا الهاتف الذكي.

مع ذلك، نتوقع بعض الميزات مثل شاشة AMOLED طويلة بمعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية بسعة حوالي 5000 مللي أمبير/ساعة، وشحن سريع سلكي بقدرة 45 واط.