أخبار التكنولوجيا | نهاية أشهر هواتف سامسونج الاقتصادية.. هواوي تثير الجدل بإمكانات Mate 80 Pro Max

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة سامسونج، رسميا عن نهاية دعم البرمجيات لهاتف Galaxy S20 FE، أول هاتف في سلسلة "Fan Edition" من هواتف Galaxy S، حيث أكمل الهاتف خمس سنوات منذ إطلاقه في 2020.

أعلنت شركة هواوي، رسميا عن إطلاق النسخة التجريبية العامة لنظام التشغيل HarmonyOS 6 بعد أشهر من الإعلان عن النظام في يونيو الماضي.

تواصل شركة هواوي العودة بقوة إلى سوق الهواتف الذكية، وهو ما يبدو جليا أيضا في قطاع الساعات الذكية، وفقا لتقرير جديد، تواصل العلامة الصينية التربع على عرش سوق الساعات الذكية في الصين متفوقة على منافسيها، بما في ذلك شاومي وآبل.



إذا تعرض هاتفك الآيفون للسرقة، قد يصبح من الصعب تتبعه خاصة إذا قام السارق بتفعيل وضع الطيران فورا لإيقاف تتبع الموقع، ولكن بفضل بعض الحيل البسيطة، يمكنك تعزيز حماية جهازك بشكل فعال.

تواصل شركة هواوي، إثارة التكهنات حول سلسلة هواتف Mate 80 المنتظرة هذا العام، مع تسريبات تشير إلى إطلاق خمسة موديلات مختلفة، بما في ذلك نسخة Pro Max Fan Edition التي قد تكون الأبرز في المجموعة بفضل احتوائها على تقنية المراوح المتطورة.

منذ أن بدأ الذكاء الاصطناعي التوليدي في تصدر العناوين الإعلامية في عام 2022، بدأ المستثمرون بضخ الأموال في شركة "إنفيديا" Nvidia، مقتنعين بأن موقعها الريادي في مجال الأجهزة المخصصة للذكاء الاصطناعي سيمكنها من جني أرباح ضخمة.

تشير تقارير حديثة إلى أن سامسونج، قد تضطر إلى زيادة أسعار هواتف Galaxy S26 القادمة، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف مكونات الهواتف الذكية.

أعلنت شركة جوجل، عن توصلها إلى تسوية شاملة في المحكمة الأمريكية مع شركة Epic Games، صانعة لعبة فورتنايت، تتضمن إصلاحات في متجر جوجل بلاي ومتجر تطبيقات أندرويد تهدف إلى خفض الرسوم، وتعزيز المنافسة، وتوسيع الخيارات أمام المطورين والمستهلكين.

أعلنت شركة آبل Apple، عن إطلاق واجهة ويب شاملة لمتجر التطبيقات عبر الموقع apps.apple.com، مما يتيح للمستخدمين تصفح والبحث عن التطبيقات عبر جميع منصات آبل مباشرة من أي متصفح، ومع ذلك، يبقى الموقع الجديد بعيدا عن تمكين المستخدمين من تثبيت التطبيقات مباشرة.