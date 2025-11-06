أخبار التكنولوجيا | نهاية أشهر هواتف سامسونج الاقتصادية.. هواوي تثير الجدل بإمكانات Mate 80 Pro Max

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
التحديث الأخير.. سامسونج تكشف عن مفاجأة قاتلة لأشهر هواتفها الاقتصادية
أعلنت شركة سامسونج، رسميا عن نهاية دعم البرمجيات لهاتف Galaxy S20 FE، أول هاتف في سلسلة "Fan Edition" من هواتف Galaxy S، حيث أكمل الهاتف خمس سنوات منذ إطلاقه في 2020.
قائمة أجهزة هواوي التي ستحصل على تحديث HarmonyOS 6.. هل جهازك بينها؟
أعلنت شركة هواوي، رسميا عن إطلاق النسخة التجريبية العامة لنظام التشغيل HarmonyOS 6 بعد أشهر من الإعلان عن النظام في يونيو الماضي.
مفاجأة في سوق الساعات الذكية.. هواوي تتحدى عمالقة التكنولوجيا
تواصل شركة هواوي العودة بقوة إلى سوق الهواتف الذكية، وهو ما يبدو جليا أيضا في قطاع الساعات الذكية، وفقا لتقرير جديد، تواصل العلامة الصينية التربع على عرش سوق الساعات الذكية في الصين متفوقة على منافسيها، بما في ذلك شاومي وآبل.
ازاي تحمي الآيفون بتاعك لو اتسرق؟.. إليك أسهل طريقة تحميه وتحدد مكانه
إذا تعرض هاتفك الآيفون للسرقة، قد يصبح من الصعب تتبعه خاصة إذا قام السارق بتفعيل وضع الطيران فورا لإيقاف تتبع الموقع، ولكن بفضل بعض الحيل البسيطة، يمكنك تعزيز حماية جهازك بشكل فعال.
تسريبات مثيرة.. هواوي تثير الجدل بإمكانات هاتف Mate 80 Pro Max
تواصل شركة هواوي، إثارة التكهنات حول سلسلة هواتف Mate 80 المنتظرة هذا العام، مع تسريبات تشير إلى إطلاق خمسة موديلات مختلفة، بما في ذلك نسخة Pro Max Fan Edition التي قد تكون الأبرز في المجموعة بفضل احتوائها على تقنية المراوح المتطورة.
إنفيديا ملكة رقائق الذكاء الاصطناعي.. هل يمكنها الحفاظ على عرشها؟
منذ أن بدأ الذكاء الاصطناعي التوليدي في تصدر العناوين الإعلامية في عام 2022، بدأ المستثمرون بضخ الأموال في شركة "إنفيديا" Nvidia، مقتنعين بأن موقعها الريادي في مجال الأجهزة المخصصة للذكاء الاصطناعي سيمكنها من جني أرباح ضخمة.
سامسونج تتخذ قرارا صعبا.. زيادة مرتقبة في أسعار Galaxy S26
تشير تقارير حديثة إلى أن سامسونج، قد تضطر إلى زيادة أسعار هواتف Galaxy S26 القادمة، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف مكونات الهواتف الذكية.
بعد معركة طويلة.. جوجل وEpic Games يتوصلان إلى صفقة غير متوقعة
أعلنت شركة جوجل، عن توصلها إلى تسوية شاملة في المحكمة الأمريكية مع شركة Epic Games، صانعة لعبة فورتنايت، تتضمن إصلاحات في متجر جوجل بلاي ومتجر تطبيقات أندرويد تهدف إلى خفض الرسوم، وتعزيز المنافسة، وتوسيع الخيارات أمام المطورين والمستهلكين.
آبل تغير قواعد اللعبة.. متجر تطبيقات ويب جديد فاجأ الجميع
أعلنت شركة آبل Apple، عن إطلاق واجهة ويب شاملة لمتجر التطبيقات عبر الموقع apps.apple.com، مما يتيح للمستخدمين تصفح والبحث عن التطبيقات عبر جميع منصات آبل مباشرة من أي متصفح، ومع ذلك، يبقى الموقع الجديد بعيدا عن تمكين المستخدمين من تثبيت التطبيقات مباشرة.