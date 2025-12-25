قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
أولويات الحكومة.. مدبولي: إدارة ملف الدين دون تحميل المواطن أية أعباء
الولايات المتحدة.. عاصفة تهدد الحياة تضرب كاليفورنيا عشية عيد الميلاد
هل استخدام شبكات الواي فاي دون إذن أكل لأموال الناس بالباطل؟.. الإفتاء توضح
15.7 مليون سائح.. خريطة مضاعفة عوائد السياحة المصرية إلى 30 مليار دولار
مستشار مجلس الوزراء: الدولة تعمل من أجل المواطن البسيط والمرحلة المقبلة لقطف ثمار الإصلاح
بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير
أستراليا: اعتقال رجل بعد تأييده لهجوم سيدني على وسائل التواصل الاجتماعي
كأس أمم أفريقيا.. محمد عبدالجليل يتوقع نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

روايات صادمة من الأهالي.. شهادات حصرية لـ« صدى البلد» تفضح القصة الكاملة لدجال الرقية في المنصورة.. التحرش تحت عباءة الدين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في واقعة أثارت غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو صادم لرجل يزعم أنه “شيخ معالج بالرقية الشرعية”، يقيم في مدينة المنصورة، يظهر فيه وهو يضع يده على مناطق عفة لسيدة بدعوى إخراج الجن من جسدها. مشهد لم يكن فقط مستفزًا، بل كشف عن كارثة حقيقية اسمها التحرش باسم الدين، واستغلال الجهل والخوف والمرض لتحقيق نزوات دنيئة تحت ستار العلاج الروحي.

دجال بثوب شيخ

الفيديو المتداول يُظهر الرجل بلحية وملامح تحاول إضفاء قدسية زائفة، بينما يمارس أفعالًا تخالف الدين والأخلاق والإنسانية.

ما فعله لم يكن علاجًا ولا رقية، بل تحرشًا علنيًا ومفضوحًا، حيث قام بلمس جسد السيدة بطريقة مقززة، مرددًا عبارات دينية في محاولة لتبرير فعلته.

الدين الإسلامي، الذي يحرّم المساس بالأعراض ويضع ضوابط صارمة للعلاج بالرقية، بريء تمامًا من هذه الممارسات الدنيئة.

صمت الأهل.. سؤال موجع

الأكثر إيلامًا من فعل الدجال نفسه، هو موقف من كانوا حاضرين. كيف يقف أهل السيدة أو زوجها متفرجين، بينما رجل غريب يلمس جسدها في أماكن حساسة؟ كيف يُسلّم العقل ويُغيّب الضمير بهذه السهولة؟
أكد أحد أهالي المنصورة لـ "صدي البلد" أن هذا الرجل معروف في بعض الدوائر باعتباره “نصابًا”، وأنه استغل حالة مرضية للسيدة ليمارس تحرشًا سافرًا، مشددًا على أن ما حدث لا علاقة له لا بالرقية ولا بالجن.

الدين بريء.. وهذا تحرش صريح

شهود آخرون من أهالي المنطقة أوضحوا أن الرقية الشرعية معروفة وواضحة: قراءة الفاتحة، وآية الكرسي، وبعض آيات القرآن دون لمس أو خلوة أو تعدٍ. وأكدوا أن ما فعله الرجل يُعد تحرشًا علنيًا ونشرًا للفجور، ولا يمت للدين بصلة.
كما شدد أحد الجيران في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد” على أن أي شيخ حقيقي لا يمد يده، ولا يلمس امرأة، ولا يختلي بها بحجة العلاج، داعيًا الرجال لتحمل مسؤوليتهم في حماية نسائهم، والنساء لعدم الانسياق وراء الدجالين.

آراء متباينة وجدال محتدم

في المقابل، ظهر رأي آخر من أحد الجيران يدافع عن الرجل، مدعيًا أنه حضر إلى منطقتهم سابقًا و”أخرج سحرًا” لبعض الحالات. إلا أن هذا الرأي لم يمنع موجة الغضب، خاصة مع تساؤلات منطقية طُرحت.. أين دور الزوج؟ ولماذا كان يصور المشهد دون تدخل؟ وهل تبرير الجريمة بإلقاء اللوم على الضحية يُسقط الفعل الإجرامي؟


ما حدث ليس مجرد فيديو عابر التحرش جريمة مهما كان الغطاء، والدين لا يمكن أن يكون وسيلة لانتهاك الأعراض غطاء، المطلوب اليوم هو وعي مجتمعي، ومحاسبة قانونية صارمة لكل من يستغل الدين لتحقيق مآربه، وحماية الضحايا من ثقافة التبرير والصمت.

الدين الدجال الجيران الجن الفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

وزير الأوقاف

الأوقاف تتخذ إجراءات عاجلة بعد خلاف مواطن وعامل حول مستوى صوت مكبرات المسجد

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

وزير التعليم

مادة اللغة العربية بالمدارس الدولية.. قرار عاجل من وزير التعليم

ترشيحاتنا

قداس عيد الميلاد

غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس عيد الميلاد المجيد.. صور

الأنبا أباكير وشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أسقف الدول الإسكندنافية يلتقي شباب إيبارشية النمسا بدير الأنبا أنطونيوس بفيينا

متحف

"طلعت مصطفى" تؤكد تبنيها رؤية تنموية تتواكب مع أهداف الجمهورية الجديدة

بالصور

بعد 20 عاما من التوقف.. علامة ‏De Tomaso‏ الإيطالية تعود للحياة وتنتج سوبركار منافسة لفيراري ‏

De Tomaso
De Tomaso
De Tomaso

طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن

طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن
طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن
طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن

أفضل كيك شتوي بـ 5 حبات فقط.. طريقة كيكة التمر

افضل كيك شتوى بـ 5 حبات فقط .. طريقة كيكة التمر
افضل كيك شتوى بـ 5 حبات فقط .. طريقة كيكة التمر
افضل كيك شتوى بـ 5 حبات فقط .. طريقة كيكة التمر

إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر قطيفة.. شاهد

إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان مخملي أحمر من تصميم نيكولا جبران
إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان مخملي أحمر من تصميم نيكولا جبران
إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان مخملي أحمر من تصميم نيكولا جبران

فيديو

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

الماكيير محمد عبد الحميد

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد