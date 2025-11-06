آبل تغير قواعد اللعبة.. متجر تطبيقات ويب جديد فاجأ الجميع

أعلنت شركة آبل Apple، عن إطلاق واجهة ويب شاملة لمتجر التطبيقات عبر الموقع apps.apple.com، مما يتيح للمستخدمين تصفح والبحث عن التطبيقات عبر جميع منصات آبل مباشرة من أي متصفح، ومع ذلك، يبقى الموقع الجديد بعيدا عن تمكين المستخدمين من تثبيت التطبيقات مباشرة.

يتميز موقع آبل الجديد apps.apple.com بتصميم محدث يقدم قائمة منسدلة لكل منصة، ويشمل قسم "اليوم" الذي يقدم توصيات التطبيقات والألعاب، بالإضافة إلى فئات التطبيقات وعناوين Apple Arcade.

آبل تطلق متجر تطبيقات آب ستور كاملا عبر الويب



يحتوي الموقع أيضا على واجهة بحث للبحث عن تطبيق معين، وعند النقر على "عرض" لأي تطبيق في المتجر، يظهر لقطات شاشة ومعلومات مصممة خصيصا لعرض الويب.

يعكس التصميم متجر التطبيقات على منصات آبل المختلفة، ولكنه يقدم واجهة أكثر توافقا وسهولة للمستخدم على الويب.

يمكن مشاركة التطبيقات التي تبحث عنها عبر الإنترنت، أو اختيار فتح التطبيق مباشرة في App Store إذا كان لديك مثبتا على جهازك.

قبل هذا التحديث، كانت آبل توفر صفحات لكل تطبيق داخل App Store، ولكن لم يكن هناك موقع مركزي لاكتشاف المحتوى.



على الرغم من تحسين إمكانيات التصفح، إلا أنه لا يمكن للمستخدمين تنزيل أو تثبيت التطبيقات مباشرة من الموقع، بدلا من ذلك، يقدم الموقع خيارات لمشاركة روابط التطبيقات أو فتحها في App Store الأصلي إذا كان مثبتا على جهاز المستخدم.

يحول هذا التحديث ما كان سابقا مجرد مجموعة من صفحات الهبوط الفردية للتطبيقات إلى منصة كاملة لاكتشاف المحتوى.

كما يمكن للمستخدمين الآن البحث عن التطبيقات عبر جميع المنصات، من آيفون وآيباد إلى ماك وVision Pro وApple Watch وApple TV، مما يجعل النظام البيئي أكثر وصولا لأولئك الذين يتصفحون من أجهزة غير تابعة لـ آبل.