استعد للمفاجأة.. أهم مزايا تحديث iOS 26.1 القادم من آبل

أعلنت شركة آبل عن اختبار النسخة التجريبية لتحديث iOS 26.1، الذي يعد أول تحديث رئيسي لنظام iOS 26، على الرغم من أنه لا يتضمن الإصدار الجديد من سيري الذي كنا ننتظره، إلا أنه يقدم مجموعة من الميزات المفيدة وتغييرات في واجهة المستخدم.

أهم المزايا الجديدة في iOS 26.1

1. تبديل الشفافية لـ Liquid Glass:

أضافت آبل خيارا في إعدادات العرض والسطوع لتخصيص مظهر "الزجاج السائل" Liquid Glass، يمكنك الآن الاختيار بين الوضع الشفاف Clear أو التظليلي Tinted، الوضع الشفاف يسمح برؤية الخلفية أسفل الأزرار والعناصر الأخرى، بينما يضيف الوضع التظليلي مزيدا من العتمة والوضوح.

2. إيقاف سحب الكاميرا من شاشة القفل:



أضافت آبل خيارا لإيقاف ميزة سحب الكاميرا من شاشة القفل، حيث كان بإمكان المستخدمين الوصول إلى الكاميرا عبر السحب من اليسار، وهذه الميزة قد تستخدم من قبل الآخرين لالتقاط صور غير مرغوب فيها.

إيقاف سحب الكاميرا من شاشة القفل

3. الارتجاع الحسي في تطبيق الهاتف:

أصبح بإمكانك الآن تعطيل الارتجاع الحسي عند الاتصال أو إسقاط المكالمة في تطبيق الهاتف، هذه الميزة توفر مزيدا من التحكم في تجربة المستخدم.

الارتجاع الحسي في تطبيق الهاتف

4. تغيير طريقة إيقاف المنبهات والتوقيتات:

في تطبيق الساعة، أصبحت المنبهات والتوقيتات تحتوي على زر "التمرير للإيقاف" بدلا من "اللمس للإيقاف" في شاشة القفل، مما يقلل من فرص إيقاف المنبه عن طريق الخطأ.

5. اللغات الجديدة لـ Apple Intelligence و AirPods Live Translation:

تم إضافة لغات جديدة لـ Apple Intelligence مثل الدنماركية والهولندية والنرويجية، بالإضافة إلى دعم لغات إضافية لترجمة AirPods الحية مثل اليابانية والكورية والإيطالية.

6. تحسينات في واجهة تطبيق Apple Music:

أصبح من الممكن التمرير عبر مشغل الموسيقى في تطبيق Apple Music لتغيير الأغاني، وذلك من خلال سحب الإصبع على مكان عرض اسم الأغنية.

7. إعادة تصميم أيقونة تطبيق Apple TV:

حصل تطبيق Apple TV على أيقونة جديدة وأكثر تنوعا في الألوان، تتماشى مع الأسلوب الجديد لـ Liquid Glass.

8. إضافة خيارات لإنشاء تمارين مخصصة في تطبيق Fitness:

يتيح لك تحديث iOS 26.1 الآن تخصيص التمارين في تطبيق Fitness، مع تحديد نوع التمرين والمدة والتوقيت وغيرها من الخيارات.

9. تحسينات على واجهة إعدادات النظام:

تم تعديل تنسيق النصوص والأيقونات في تطبيق الإعدادات ليصبح محاذاة النصوص إلى اليسار بدلا من المركز، وهو تغيير بسيط لكن يحقق فرقا كبيرا في الشكل العام.

10. تحسينات على تطبيق الصور وواجهة الفيديو:

أصبح شريط التمرير في تطبيق الصور أكثر سلاسة عند التمرير عبر مقاطع الفيديو، مع تحسين في شريط التنقل ليظهر بشكل أكثر وضوحا على الخلفيات الفاتحة.

11. تحسينات في أمان الخلفية:

تم إضافة خيار لتنزيل وتحميل التحسينات الأمنية تلقائيًا في قسم الخصوصية والأمان ضمن إعدادات النظام.

12. تحديثات على إعدادات العرض:

تم تغيير خلفية إعدادات العرض لتظهر صورة جديدة تتماشى مع تصميم iOS 26، بالإضافة إلى إضافة تأثيرات الضوء والظلال بشكل أكثر دقة.

13. تحسينات في واجهة المستخدم على iPadOS 26.1:

إلى جانب تحديث iOS 26.1، يوفر iPadOS 26.1 أيضا بعض التحسينات في تعدد المهام مثل إعادة تقديم ميزة "Slide Over"، مما يسمح لك باستخدام تطبيقات متعددة جنبا إلى جنب.

تحميل iOS 26.1

التحديث متاح حاليا للمطورين والمختبرين العامين، وإذا كنت ترغب في تجربة الميزات الجديدة الآن، يمكنك الاشتراك في الاختبار العام عبر موقع آبل. التحديث سيكون متاحا قريبا للجميع.

يتوفر iOS 26.1 على جميع أجهزة آيفون التي تدعم iOS 26.

موعد الإصدار

من المتوقع أن تقوم آبل بإطلاق iOS 26.1 في يوم الإثنين 3 نوفمبر أو الثلاثاء 4 نوفمبر.