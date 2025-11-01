بعد سنوات من الانتظار.. واتساب تختبر تطبيقا جديدا لساعات آبل

أعلنت منصة واتساب WhatsApp، عن بدء اختبار تطبيق مرفق لساعة Apple Watch، وفقا لما ذكره موقع WABetaInfo.

يتيح تطبيق واتساب الجديد لمستخدمي ساعة آبل عرض الرسائل والوسائط في قائمة الدردشات الخاصة بهم، وإرسال رسائل جديدة دون الحاجة للانتظار لاستلام إشعار، بالإضافة إلى إمكانية إرسال ردود فعل باستخدام الإيموجي.

كما يمكن للمستخدمين إرسال الرسائل الصوتية أو استخدامها لإملاء النصوص عبر الإدخال الصوتي.

واتساب تبدأ اختبار تطبيق مرافق لساعة آبل

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن ساعة آبل لا تزال بحاجة إلى الاتصال بهاتف آيفون الذي يحتوي على تطبيق واتساب، لكي يتمكن المستخدمون من القيام بكل ما ذكر أعلاه، حيث يعتبر هذا التطبيق تطبيقا مرفقا وليس تطبيقا مستقلا.

ورغم ذلك، يعد هذا خطوة نحو التقدم من واتساب، حيث كانت تجربة المستخدمين حتى الآن محدودة ومقيدة، ويأمل الكثيرون أن التحديثات المستقبلية للتطبيق المرفق ستوفر تجربة أكثر ثراء.

التطبيق المرفق متاح حاليا عبر TestFlight بعد تثبيت النسخة التجريبية 25.32.10.71 من تطبيق واتساب على iOS، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى سيكون متاحا للجميع عبر متجر App Store.

جدير بالذكر أن منصة واتساب أطلقت تحديثا تصميميا كبيرا لتطبيقاتها على نظامي أندرويد و iOS، ولكنه لاقى بعض الانتقادات من مستخدمي الخدمة على منصة "إكس".

الواجهة الجديدة، التي تشترك في ملامحها بين النظامين، لا تمثل تغييرا جذريا، إذ أصبحت شريط البحث في واتساب أكثر وضوحا في أعلى التطبيق، وتحتها توجد تبويبات لتمكين المستخدم من الوصول السريع إلى الرسائل غير المقروءة والمجموعات.

وفي أسفل الشاشة، تظهر مجموعة من الأيقونات التي تتيح الوصول إلى المحادثات، التحديثات، المجتمعات، والميزات الأخرى، ويعتبر هذا التغيير أكبر على نظام أندرويد، حيث لم يكن يحتوي التطبيق على هذه الأيقونات في أسفل الشاشة قبل التحديث.