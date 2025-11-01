قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى وزيري: الكشف عن 4 برديات كاملة باسمي .. وأشكر الرئيس السيسي
فاينانشيال تايمز : الهوس بالحضارة المصرية يتجدد باستمرار بين البريطانيين
يديعوت أحرونوت : قلق في إسرائيل من انتقال عدوى مرضى الحصبة إلى الأطباء
جامعة القاهرة تضيء مبانيها الرئيسية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
قبل انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذا سعر الدولار مساء اليوم 1-11-2025
إندبندنت: المتحف المصري الكبير مصدر فخر وسعادة للثقافة في قارة إفريقيا بأسرها
مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير: تدريب 150 متخصصًا وتعاملنا مع 57 ألف قطعة أثرية
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
مصر تُبهِر العالم.. المؤسسات الدينية: الحفاظ على الآثار واجب.. والمتحف الكبير «إنجاز»
وزير التعليم السابق: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وثقافة وإنسانية
يعالج آلام المفاصل والعضلات .. زيت غير متوقع يهديك فوائد مذهلة
بعد سنوات من الانتظار.. واتساب تختبر تطبيقا جديدا لساعات آبل

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

أعلنت منصة واتساب WhatsApp، عن بدء اختبار تطبيق مرفق لساعة Apple Watch، وفقا لما ذكره موقع WABetaInfo.

يتيح تطبيق واتساب الجديد لمستخدمي ساعة آبل عرض الرسائل والوسائط في قائمة الدردشات الخاصة بهم، وإرسال رسائل جديدة دون الحاجة للانتظار لاستلام إشعار، بالإضافة إلى إمكانية إرسال ردود فعل باستخدام الإيموجي.

كما يمكن للمستخدمين إرسال الرسائل الصوتية أو استخدامها لإملاء النصوص عبر الإدخال الصوتي.

واتساب تبدأ اختبار تطبيق مرافق لساعة آبل

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن ساعة آبل لا تزال بحاجة إلى الاتصال بهاتف آيفون الذي يحتوي على تطبيق واتساب، لكي يتمكن المستخدمون من القيام بكل ما ذكر أعلاه، حيث يعتبر هذا التطبيق تطبيقا مرفقا وليس تطبيقا مستقلا.

ورغم ذلك، يعد هذا خطوة نحو التقدم من واتساب، حيث كانت تجربة المستخدمين حتى الآن محدودة ومقيدة، ويأمل الكثيرون أن التحديثات المستقبلية للتطبيق المرفق ستوفر تجربة أكثر ثراء.

واتساب تبدأ اختبار تطبيق مرافق لساعة آبل

التطبيق المرفق متاح حاليا عبر TestFlight بعد تثبيت النسخة التجريبية 25.32.10.71 من تطبيق واتساب على iOS، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى سيكون متاحا للجميع عبر متجر App Store.

جدير بالذكر أن منصة واتساب أطلقت تحديثا تصميميا كبيرا لتطبيقاتها على نظامي أندرويد و iOS، ولكنه لاقى بعض الانتقادات من مستخدمي الخدمة على منصة "إكس".

الواجهة الجديدة، التي تشترك في ملامحها بين النظامين، لا تمثل تغييرا جذريا، إذ أصبحت شريط البحث في واتساب أكثر وضوحا في أعلى التطبيق، وتحتها توجد تبويبات لتمكين المستخدم من الوصول السريع إلى الرسائل غير المقروءة والمجموعات.

وفي أسفل الشاشة، تظهر مجموعة من الأيقونات التي تتيح الوصول إلى المحادثات، التحديثات، المجتمعات، والميزات الأخرى، ويعتبر هذا التغيير أكبر على نظام أندرويد، حيث لم يكن يحتوي التطبيق على هذه الأيقونات في أسفل الشاشة قبل التحديث.

