تسريبات مثيرة.. هواوي تتكتم على إمكانات هاتف Mate 80 Pro Max

تواصل شركة هواوي، إثارة التكهنات حول سلسلة هواتف Mate 80 المنتظرة هذا العام، مع تسريبات تشير إلى إطلاق خمسة موديلات مختلفة، بما في ذلك نسخة Pro Max Fan Edition التي قد تكون الأبرز في المجموعة بفضل احتوائها على تقنية المراوح المتطورة.

وظهرت مؤخرا معلومات مسربة جديدة تكشف عن النموذج الخامس المحتمل في سلسلة هواوي Mate 80، وهو Mate 80 Pro Max، الذي يتوقع أن يكون الهاتف الوحيد في السلسلة الذي سيأتي بتقنية المراوح.

وتعتبر هذه التقنية- التي تستهدف مكافحة مشكلة ارتفاع درجة الحرارة- خطوة كبيرة نحو تحسين أداء الهواتف الذكية، خاصة في الألعاب.

هاتف Mate 80 Pro Max يأتي بممميزات قوة وتقنيات متقدمة

وفقا لمصادر، من المتوقع أن تتمتع جميع الهواتف عالية الأداء في سلسلة Mate 80 بتقنية المراوح، باستثناء النسخة القياسية، على أن يكون Mate 80 Pro Max هو النموذج الوحيد الذي سيأتي مع هذه الميزة.

وستكون المروحة متكاملة داخل الهاتف؛ لتحسين أداء المعالج، والتبريد أثناء الاستخدام المكثف، ما يجعلها الخيار الأمثل لمحبي الألعاب.

آبل وشاومي تتسابقان في سوق هواتف Pro Max

لعل المفاجأة الكبرى تكمن في أن هواوي قد تنضم أخيرا إلى فئة الهواتف Pro Max التي كانت تهيمن عليها آبل فقط، ولكن في هذا العام، دخلت شاومي إلى المنافسة مع هاتف Xiaomi 17 Pro Max الذي يتميز بتصميم كاميرا مشابه لإصدارات iPhone 17.

ويبقي السؤال هنا: هل ستحذو هواوي حذوهم في تصميم الكاميرا وتضيف ميزات مبتكرة أخرى؟، الوقت كفيل بالكشف عن ذلك.

تقنيات التبريد لتحسين الأداء الكلي

تهدف أجهزة الهاتف التي تحتوي على مراوح داخلية إلى تحسين أداء المعالج والحد من مشاكل الحرارة، حيث تشير بعض براءات الاختراع إلى أن هواوي قد تقوم بتثبيت المروحة خلف أجزاء الكاميرا متعددة الطبقات؛ ما قد يعزز جودة الصور والفيديو بشكل كبير.

وعلى الرغم من أن هذه التسريبات مثيرة، إلا أن هواوي لم تؤكد رسميا أي تفاصيل حول هذه المعلومات، مما يترك الباب مفتوحا للتغيير في استراتيجياتها.

ويترقب الجميع حلول يوم 18 نوفمبر، حيث من المتوقع أن تكشف هواوي عن المزيد من التفاصيل بشأن هذه الإعلانات المثيرة.