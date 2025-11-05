قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب
اشتعال حافلة جماهير برشلونة بالنيران قبل مواجهة كلوب بروج
محمد علي اتظلم تاريخيًا.. «الفقي»: السادات أكثر الرؤساء اهتمامًا بالتاريخ.. ومبارك لم يكن معنيًا بذلك
ترامب يتحدث عن انضمام السعودية المحتمل لاتفاقيات أبراهام.. ويؤكد استمرار وقف إطلاق النار بغزة
أشرف عبد الباقي ينعي أحمد عبد الله: من أجمل الناس اللي اتعرفت عليهم
مصر تقترب من الاكتفاء الدوائي.. عوض تاج الدين: 94 % من الأدوية التي نستخدمها مصنعة بمصر
البابا تواضروس يتأمل في قصة شفاء نعمان: الفتاة الأسيرة نموذج للإيمان رغم الألم
التشغيل خلال أيام| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟
لسه عندي شروط.. شيماء سعيد تكشف حقيقة رجوعها لإسماعيل الليثي
حقيقة عودة يورجن كلوب للتدريب في الدوري الإنجليزي
صرح ثقافي حضاري.. خبير أثري يكشف مفاجأة عن الدرج العظيم بالمتحف الكبير
زيارة رعوية مملوءة بالحب والأبوة من البابا تواضروس لشعب مدينة الأمل | صور
تسريبات مثيرة.. هواوي تتكتم على إمكانات هاتف Mate 80 Pro Max

شيماء عبد المنعم

تواصل شركة هواوي، إثارة التكهنات حول سلسلة هواتف Mate 80 المنتظرة هذا العام، مع تسريبات تشير إلى إطلاق خمسة موديلات مختلفة، بما في ذلك نسخة Pro Max Fan Edition التي قد تكون الأبرز في المجموعة بفضل احتوائها على تقنية المراوح المتطورة.

وظهرت مؤخرا معلومات مسربة جديدة تكشف عن النموذج الخامس المحتمل في سلسلة هواوي Mate 80، وهو Mate 80 Pro Max، الذي يتوقع أن يكون الهاتف الوحيد في السلسلة الذي سيأتي بتقنية المراوح. 

وتعتبر هذه التقنية- التي تستهدف مكافحة مشكلة ارتفاع درجة الحرارة- خطوة كبيرة نحو تحسين أداء الهواتف الذكية، خاصة في الألعاب.

 

هاتف Mate 80 Pro Max يأتي بممميزات قوة وتقنيات متقدمة

وفقا لمصادر، من المتوقع أن تتمتع جميع الهواتف عالية الأداء في سلسلة Mate 80 بتقنية المراوح، باستثناء النسخة القياسية، على أن يكون Mate 80 Pro Max هو النموذج الوحيد الذي سيأتي مع هذه الميزة.

وستكون المروحة متكاملة داخل الهاتف؛ لتحسين أداء المعالج، والتبريد أثناء الاستخدام المكثف، ما يجعلها الخيار الأمثل لمحبي الألعاب.

آبل وشاومي تتسابقان في سوق هواتف Pro Max

لعل المفاجأة الكبرى تكمن في أن هواوي قد تنضم أخيرا إلى فئة الهواتف Pro Max التي كانت تهيمن عليها آبل فقط، ولكن في هذا العام، دخلت شاومي إلى المنافسة مع هاتف Xiaomi 17 Pro Max الذي يتميز بتصميم كاميرا مشابه لإصدارات iPhone 17.

ويبقي السؤال هنا: هل ستحذو هواوي حذوهم في تصميم الكاميرا وتضيف ميزات مبتكرة أخرى؟، الوقت كفيل بالكشف عن ذلك.

تقنيات التبريد لتحسين الأداء الكلي

تهدف أجهزة الهاتف التي تحتوي على مراوح داخلية إلى تحسين أداء المعالج والحد من مشاكل الحرارة، حيث تشير بعض براءات الاختراع إلى أن هواوي قد تقوم بتثبيت المروحة خلف أجزاء الكاميرا متعددة الطبقات؛ ما قد يعزز جودة الصور والفيديو بشكل كبير.

وعلى الرغم من أن هذه التسريبات مثيرة، إلا أن هواوي لم تؤكد رسميا أي تفاصيل حول هذه المعلومات، مما يترك الباب مفتوحا للتغيير في استراتيجياتها. 

ويترقب الجميع حلول يوم 18 نوفمبر، حيث من المتوقع أن تكشف هواوي عن المزيد من التفاصيل بشأن هذه الإعلانات المثيرة.

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

الماشية

لاخطر على اللحوم أو الألبان.. الزراعة تسيطر على العترة الجديدة من الحمى القلاعية

الأنبا إرميا

الأنبا إرميا يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي لبحث دعم القيم المشتركة وحرية الدين

البابا لاون

البابا لاون الرابع عشر: الإيمان بالفصح ثورة روحية تغيّر العالم بقوة الرجاء

بالصور

طريقة كيكة الشوكولاتة الهشة مع الصوص الاقتصادي

تسلا سايبر تراك.. مركبة خارقة تخطف الأنظار في الدعاية الانتخابية بشوارع سوهاج

أبرز الأسباب الشائعة لإصابة طفلك بالإمساك

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

