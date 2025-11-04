قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضربة لمبيعات السيارات في أمريكا لسبب صادم
تصنيع محلي 100%.. الصحة تعلن عن توطين صناعة أدوية علاج الأورام المتقدمة
الإعلامي ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال مصري
سفارة الدنمارك بالقاهرة: تأثرنا بالدفء والمحبة التي أظهرها المصريون للملكة ماري
4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء
شاهد| الجماهير تقبّل أحمد الكاس بعد فوز منتخب مصر للناشئين على هاييتي
4 عبادات أجرها مثل قيام الليل.. لا تحرم نفسك من ثوابها
رونالدو: آرسنال الأقرب للتتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم
الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يعطي الحكومة صلاحيات أوسع على الإعلام
مسئول بالمتحف الكبير: طوابير غفيرة من مصريين وسياح .. وشعور بالفخر يعم الأجواء
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
إنجاز عالمي جديد لجامعة عين شمس يضيء اسم مصر في منظمة الصحة العالمية
تسريب يكشف Galaxy Z TriFold .. أول نظرة أوضح لهاتف سامسونج القابل للطي الثلاثي

Galaxy Z TriFold
Galaxy Z TriFold
احمد الشريف

برز هاتف سامسونج Galaxy Z TriFold في مجموعة فيديوهات حديثة، ليمنحنا أفضل رؤية لجهاز يحمل ثلاثة طيات، ويعد حتى الآن الأكثر جرأة في تاريخ هواتف سامسونج القابلة للطي.

 يأتي الجهاز بطيتين للداخل، ما يوفّر حماية أكبر للشاشة مقارنة بتصميمات مثل Huawei Mate XT Ultimate التي تطوي للخارج وتترك جزءًا من الشاشة مكشوفًا.

شاشات اجتماعية وتصميم عملي رغم الجيل الأول

يمتاز التري فولد بلوحتين: شاشة خارجية بحجم 6.5 بوصة، وشاشة داخلية ضخمة تصل إلى 10 بوصة. تظهر الحواف أكثر سماكة من Galaxy Z Fold 7، بسبب كونه إصدارًا أوليًا من هذه التقنية

. عند الفتح الكامل، يتميز الهاتف بنحافة مدهشة، في حين تزيد سماكته عند غلقه بسبب وجود طيتين وهندسة مفصلية مختلفة.

كاميرات عالية وفائدة تكنولوجية متوقعة

يضم Galaxy Z TriFold مجموعة كاميرات خلفية ثلاثية (من المرجح أن تكون 200 ميجابيكسل إلى جانب عدسات فائقة العرض وزووم بصري 3x)، وأخرى أمامية مزدوجة لكل من الغلاف والشاشة المطوية. يضم كذلك سماعات متعددة وثلاث ميكروفونات وأزرار الطاقة والتحكم ضمن الإطار الجانبي.

توقعات السوق والتوافر المحدود

تشير الشائعات إلى اعتماد هاتف سامسونج الجديد على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وسعر يبدأ من 3000 دولار، على أن يكون الإصدار الأول محدودًا بين 50,000 و200,000 وحدة ويقتصر في البداية على كوريا الجنوبية والصين وسنغافورة وتايوان وربما الإمارات، بينما يتأجل إطلاقه في أوروبا وأمريكا.

منافسة هواتف الطي وخيارات المستخدمين

يبقى التصميم الداخلي أكثر أمانًا واستدامة مقارنة بهواتف الطي الخارجية، لكن السعر المرتفع والتوافر المحدود سيجعلان الهاتف فئة نخبوية لعشاق الابتكار وصناع المحتوى، فيما تظل الهواتف التقليدية والطي المألوف أكثر شعبية في الفترة المقبلة.

يضع Galaxy Z TriFold سامسونج في واجهة الابتكار القابل للطي لعام 2026، محققًا قفزة تكنولوجية كبيرة وتصميماً غير مسبوق، وسط توقعات بتغير خارطة المنافسة على الأجهزة المتطورة وكسر الحواجز التقنية أمام المزيد من الإبداع مستقبلاً.

Galaxy Z TriFold

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

شاكر محفوظ

نظر تجديد حبس شاكر محظور في نشر فيديوهات خادشة للحياء .. غدا

المتهم

القبض على قائد عربة كارو صدم فتاة أجنبية بالعريش

المضبوطات

القبض على مالكى مصنعين مخصبات وتدوير مخلفات بدون ترخيص بالجيزة

4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه

مشروبات شهيرة تسبّب اصفرار الأسنان.. طرق طبيعية لاستعادة بياضها

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
مشروبات تسبب اصفرار الأسنان

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

