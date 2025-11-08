قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن
بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات
عبد المنعم السيد: هذه عوائد صفقة علم الروم على مصر اقتصاديا.. فيديو
السفارة الكويتية تتابع التحقيق في واقعة تحرش شابين خليجيين بفتاة على كورنيش النيل
الإغاثة الطبية: الاحتلال يمنع دخول المستلزمات ويواصل خرق التفاهمات في غزة
قصر عابدين يحتضن حفل ذا جراند بول العالمي للمرة الأولى في مصر
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

https://www.elbalad.news/6758527
https://www.elbalad.news/6758527

يستمر تصدر اسم الفنان إسماعيل الليثي مواقع البحث منذ امس، وذلك بعد تعرضه لحادث سير مروع أثناء عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط، حيث شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي بمحافظة المنيا تصادما عنيفا بين سيارتين ملاكي، أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بينهم الفنان الليثي وعدد من أعضاء فرقته الموسيقية.

حادث الفنان إسماعيل الليثي

والفنان إسماعيل الليثي نقل إلى العناية المركزة في حالة حرجة، بعد إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي حاد، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي. 

وأوضحت الصفحة الرسمية له عبر  فيس بوك  أن حالته الصحية غير مستقرة وتحتاج إلى رعاية مكثفة، داعية جمهوره إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.

 الفنان إسماعيل الليثي

مدير أعمال الفنان إسماعيل الليثي

ونفى مدير أعمال الفنان إسماعيل الليثي ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وفاته إكلينيكيا، مؤكدا أنه ما زال على قيد الحياة ويتلقى العلاج المكثف داخل غرفة العناية المركزة. وقال في تصريحات خاصة لـ صدى البلد :  كل ما يقال عن وفاة إسماعيل الليثي غير صحيح، هو في حالة حرجة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ونرجو من الجمهور الدعاء له بالشفاء .

 الفنان إسماعيل الليثي

وأثارت زوجته شيماء سعيد حالة من القلق بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على  تيك توك ، أظهرت فيه زوجها فاقدا للوعي داخل غرفة العناية المركزة، وعلقت بعبارات استغاثة قائلة:  الحقوني جوزي بيموت ، مطالبة جمهوره بالدعاء له بالنجاة من أزمته الصحية الخطيرة.

كما نشرت أسرة الفنان بيانا عبر  فيس بوك  كشفت فيه آخر تطورات حالته الصحية، وأوضحت أن نسبة الأكسجين في الدم ارتفعت من 74 إلى 95%، إلا أن النزيف ما زال مستمرا نتيجة كسر في قاع الجمجمة وكسر آخر في الجهة اليمنى منها، مع تسرب الدم إلى العين، مشيرة إلى أن الأطباء يسابقون الزمن لإيقاف النزيف خلال الساعات المقبلة.

 الفنان إسماعيل الليثي

وبحسب التحريات الأولية، تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث نتيجة تصادم مباشر بين السيارتين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابساتها.

وأشارت التقارير الطبية إلى أن من بين المصابين في الحادث أعضاء من فرقة الليثي الموسيقية، منهم سري. ج. س، وشريف. س. م، وحسام. م. ع، ومحمد. ا. ا، إضافة إلى ياسمين. ع. م، وعمر. ا. م، وجميعهم يتلقون العلاج اللازم بعد تعرضهم لإصابات بالغة تراوحت بين الكسور والنزيف والارتجاج في المخ.

ووفقا للمعاينة الأمنية، تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى اصطدام السيارتين وتهشمهما بالكامل، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في الحال وهم علاء ع. م  38 عاما  موظف بمطار أسيوط، وأشرف محمد بغدادي  50 عاما ، وناجح ع. ا  46 عاما  من أبنوب بمحافظة أسيوط.

وأعلنت الأجهزة الأمنية الانتهاء من رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها على الطريق الصحراوي الشرقي، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابساته بدقة.

ويعد إسماعيل الليثي أحد أبرز نجوم الغناء الشعبي في السنوات الأخيرة، حيث اشتهر بعدد من الأغاني التي حققت انتشارا واسعا، وكان في طريقه لإحياء سلسلة حفلات في عدد من المحافظات قبل تعرضه للحادث الذي أثار تعاطفا واسعا من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين عبروا عن تضامنهم ودعواتهم المستمرة له بالشفاء العاجل.

إسماعيل الليثي حادث سير محافظة أسيوط الطريق الصحراوي الشرقي الفنان الشعبي إسماعيل الليثي الفنان إسماعيل الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

بالصور

الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن

امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما
امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما
امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما

فوائد مذهلة للنوم نصف ساعة بعد الظهر .. أسرار القيلولة القصيرة

فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر
فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر
فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية..تنفذ أول معسكر كشفي ببركة النصر بالحسينية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد