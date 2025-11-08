ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

يستمر تصدر اسم الفنان إسماعيل الليثي مواقع البحث منذ امس، وذلك بعد تعرضه لحادث سير مروع أثناء عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط، حيث شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي بمحافظة المنيا تصادما عنيفا بين سيارتين ملاكي، أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بينهم الفنان الليثي وعدد من أعضاء فرقته الموسيقية.

حادث الفنان إسماعيل الليثي

والفنان إسماعيل الليثي نقل إلى العناية المركزة في حالة حرجة، بعد إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي حاد، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وأوضحت الصفحة الرسمية له عبر فيس بوك أن حالته الصحية غير مستقرة وتحتاج إلى رعاية مكثفة، داعية جمهوره إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.

الفنان إسماعيل الليثي

مدير أعمال الفنان إسماعيل الليثي

ونفى مدير أعمال الفنان إسماعيل الليثي ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وفاته إكلينيكيا، مؤكدا أنه ما زال على قيد الحياة ويتلقى العلاج المكثف داخل غرفة العناية المركزة. وقال في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : كل ما يقال عن وفاة إسماعيل الليثي غير صحيح، هو في حالة حرجة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ونرجو من الجمهور الدعاء له بالشفاء .

الفنان إسماعيل الليثي

وأثارت زوجته شيماء سعيد حالة من القلق بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك ، أظهرت فيه زوجها فاقدا للوعي داخل غرفة العناية المركزة، وعلقت بعبارات استغاثة قائلة: الحقوني جوزي بيموت ، مطالبة جمهوره بالدعاء له بالنجاة من أزمته الصحية الخطيرة.

كما نشرت أسرة الفنان بيانا عبر فيس بوك كشفت فيه آخر تطورات حالته الصحية، وأوضحت أن نسبة الأكسجين في الدم ارتفعت من 74 إلى 95%، إلا أن النزيف ما زال مستمرا نتيجة كسر في قاع الجمجمة وكسر آخر في الجهة اليمنى منها، مع تسرب الدم إلى العين، مشيرة إلى أن الأطباء يسابقون الزمن لإيقاف النزيف خلال الساعات المقبلة.

الفنان إسماعيل الليثي

وبحسب التحريات الأولية، تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث نتيجة تصادم مباشر بين السيارتين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابساتها.

وأشارت التقارير الطبية إلى أن من بين المصابين في الحادث أعضاء من فرقة الليثي الموسيقية، منهم سري. ج. س، وشريف. س. م، وحسام. م. ع، ومحمد. ا. ا، إضافة إلى ياسمين. ع. م، وعمر. ا. م، وجميعهم يتلقون العلاج اللازم بعد تعرضهم لإصابات بالغة تراوحت بين الكسور والنزيف والارتجاج في المخ.

ووفقا للمعاينة الأمنية، تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى اصطدام السيارتين وتهشمهما بالكامل، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في الحال وهم علاء ع. م 38 عاما موظف بمطار أسيوط، وأشرف محمد بغدادي 50 عاما ، وناجح ع. ا 46 عاما من أبنوب بمحافظة أسيوط.

وأعلنت الأجهزة الأمنية الانتهاء من رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها على الطريق الصحراوي الشرقي، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابساته بدقة.

ويعد إسماعيل الليثي أحد أبرز نجوم الغناء الشعبي في السنوات الأخيرة، حيث اشتهر بعدد من الأغاني التي حققت انتشارا واسعا، وكان في طريقه لإحياء سلسلة حفلات في عدد من المحافظات قبل تعرضه للحادث الذي أثار تعاطفا واسعا من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين عبروا عن تضامنهم ودعواتهم المستمرة له بالشفاء العاجل.