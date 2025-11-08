على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

شاركت الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك للمطرب إسماعيل الليثي الجمهور بالدعاء له بعد تدهور حالته ووضعه على الأجهزة بالعناية المركزة.

ونشرت الصفحة صور لـ إسماعيل الليثي بتعليق: دعوة ٤٠ غريب ان شاء الله مستجابة حبايب واخوات اسماعيل_الليثي ادعوله بالله عليكم كلكم.

كما طالبت شيماء سعيد زوجة المطرب إسماعيل الليثي جمهورها بالدعاء لزوجها و قامت بنشر فيديو له من الرعاية المركزة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تيك توك.

ووظهر إسماعيل الليثي في الفيديو علي الأجهزة فاقدا للوعي تماما و علقت كاتبة: ادعو لو

وأثارت شيماء سعيد حالة من القلق بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على “تيك توك”، استغاثت فيه لإنقاذ زوجها الفنان إسماعيل الليثي، وقالت فيه الحقوني جوزي بيموت، عقب تعرضه لحادث سير مروع على طريق أسيوط، أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.

وأكدت الصفحة الرسمية لليثي عبر “فيس بوك” أن حالته حرجة للغاية، وأنه نُقل إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات المنيا.

كما أوضح أحد مرافقيه أن الحادث نتج عن تصادم مباشر بين سيارتين، مما أدى إلى تهشمهما بالكامل، مشيرًا إلى أن الوفيات من السيارة الأخرى، داعيًا الجمهور إلى الدعاء للفنان بالشفاء العاجل.