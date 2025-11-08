قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

طارق الشيخ يطلب الدعاء لـ إسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
ميرنا محمود

طالب المطرب طارق الشيخ، جمهوره ومتابعيه بالدعاء للمطرب إسماعيل الليثي بعد تعرضه لحادث سير مروع فجر أمس.

وكتب طارق الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “أخونا إسماعيل الليثي تعرض لحادث على طريق أسيوط ودخل العناية المركزة في مستشفى ملاوي التخصصي أرجو الدعاء يقوم بالسلامة لأولاده يا رب”.

وأثارت شيماء سعيد حالة من القلق بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على “تيك توك”، استغاثت فيه لإنقاذ زوجها الفنان إسماعيل الليثي، وقالت فيه الحقوني جوزي بيموت، عقب تعرضه لحادث سير مروع على طريق أسيوط، أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.

وأكدت الصفحة الرسمية لليثي عبر “فيس بوك” أن حالته حرجة للغاية، وأنه نُقل إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات المنيا.

كما أوضح أحد مرافقيه أن الحادث نتج عن تصادم مباشر بين سيارتين، مما أدى إلى تهشمهما بالكامل، مشيرًا إلى أن الوفيات من السيارة الأخرى، داعيًا الجمهور إلى الدعاء للفنان بالشفاء العاجل.

طارق الشيخ إسماعيل الليثي زوجة اسماعيل الليثي حادث اسماعيل الليثي

