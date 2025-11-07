قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ

إسماعيل الليثي وشيماء سعيد
إسماعيل الليثي وشيماء سعيد
أحمد العيسوي

تحوّل ليلٌ كان من المفترض أن يكون مليئًا بالفرح إلى فجرٍ من الحزن والدموع. بعد ساعات قليلة من إحيائه حفلًا غنائيًا ناجحًا، تصدّر اسم المطرب الشعبي إسماعيل الليثي قوائم البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، ليس بأغنية جديدة أو نجاح فني، بل بخبر مأساوي هزّ الوسط الفني والجمهور على حد سواء.. حادث سير مروع أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، بينهم الليثي نفسه، الذي يرقد الآن في حالة حرجة داخل العناية المركزة.

تفاصيل الحادث.. دقائق بين الحياة والموت

وقع الحادث فجر الجمعة على طريق الجيش القديم بمركز ملوي في محافظة المنيا، أثناء عودة الفنان إسماعيل الليثي من إحياء حفل غنائي.
ووفقًا للمصادر الأمنية، فقد أدى تصادم سيارتين إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، بينهم المطرب الشعبي الذي نُقل في حالة حرجة إلى مستشفى ملوي التخصصي.

وقد تم استدعاء سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثامين والمصابين، وحررت السلطات محضرًا بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

حالة إسماعيل الليثي الصحية.. كسر في الجمجمة وغيبوبة تامة

كشفت التقارير الطبية الأولية أن الفنان إسماعيل الليثي يعاني من كسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وقد دخل في غيبوبة فور وصوله إلى المستشفى، مما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا لإنقاذ حياته.
وأكد الأطباء أن حالته خطيرة لكنها مستقرة نسبيًا بعد وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، مشيرين إلى أن الساعات القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى استجابته للعلاج.

القدر بعد الصلح.. من احتفال بالحب إلى الحزن العميق

لم يكن الليثي حديث الساعة فقط بسبب الحادث، بل لأن الحادث جاء بعد احتفاله بعيد ميلاد زوجته "شيماء سعيد"، وهي خبيرة التجميل المعروفة التي كانت قد أعلنت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تصالحها معه بعد فترة طويلة من الخلافات والانفصال.

شارك الثنائي جمهورهم بمقاطع فيديو من الحفل الذي اتسم بأجواء من الفرح والرومانسية، حيث أهدى إسماعيل الليثي زوجته هدية من الذهب وسط حضور عدد من الأصدقاء والمقربين. لكن سرعان ما تحولت هذه الفرحة إلى مأساة ليتداول المتابعون الخبر بصدمة كبيرة.

الحسد والقدر.. تفسيرات الجمهور للحادث المأساوي

كالعادة، لم يتأخر رواد مواقع التواصل في إطلاق التفسيرات والتأويلات حول الحادث. فقد ربط عدد من المتابعين بين ما حدث للفنان وبين "الحسد"، مستشهدين بتداول مقاطع الفيديو من الاحتفال على نطاق واسع، معتبرين أن الفرحة العلنية قد جلبت له النحس.


الوضع الصحي لإسماعيل الليثي.. بين الأمل والخطر
خرج الدكتور إبراهيم شمحوط، أستاذ جراحة المخ والأعصاب وأحد خبراء جراحة المخ والأعصاب،  بتصريحات طبية توضح ملامح الحالة الصحية للمطرب، مؤكدًا أن الوضع لا يزال دقيقًا وخطيراً ويحتاج إلى المتابعة المستمرة قبل تحديد ما إذا كان سيتجاوز مرحلة الخطر.

كدمات في المخ ووضع على جهاز التنفس الصناعي

أوضح الدكتور شمحوط أن المطرب يعاني من كدمات في المخ، وهي من الإصابات التي تحتاج إلى رعاية دقيقة ومتابعة مستمرة، مشيرًا إلى أنه موضوع على جهاز تنفس صناعي في الوقت الحالي، وذلك لتقييم قدرته على التنفس الطبيعي لاحقًا.
وأضاف أن التقارير الطبية الأولية تشير إلى أن الحالة "مستقرة نسبيًا"، إلا أن الحكم الحقيقي على تطور الوضع يتطلب انفصاله عن جهاز التنفس، حتى يمكن تقييم قدرة الجسم على التنفس الذاتي ومدى تحسن الحالة العصبية.

مرحلة الغيبوبة ومؤشرات التحسن المحتملة

وبيّن أستاذ جراحة المخ والأعصاب أن حالة الغيبوبة التي يمر بها الفنان قد تستمر من أسبوع إلى أسبوعين، وذلك بحسب طبيعة الإصابة واستجابة الجسم للعلاج.
وأشار إلى أن بعض المرضى يستعيدون وعيهم تدريجيًا، لكن الأمر يحتاج إلى وقت وصبر، موضحًا أن التعافي ليس فوريًا إلا إذا كانت الحالة بسيطة ولم تستدعِ وضعه على جهاز التنفس الصناعي منذ البداية.

تقييم الحالة مرهون بالانفصال عن الجهاز

شدد الدكتور شمحوط على أن الأطباء لا يمكنهم تحديد مصير الحالة الصحية بدقة إلا بعد أن يتمكن إسماعيل الليثي من الانفصال عن جهاز التنفس الصناعي، موضحًا أن تلك المرحلة هي الفيصل لتقييم مدى استقرار حالته العصبية.
كما لفت إلى أن سرعة نقله من موقع الحادث إلى المستشفى تلعب دورًا مهمًا في تطور حالته، فكل دقيقة كانت مؤثرة في تقليل مضاعفات الإصابة.


انقسام بين الجمهور وتعاطف واسع من الوسط الفني

بينما سادت حالة من الدهشة والحزن بين محبي الفنان، عبّر عدد من زملائه في الوسط الفني عن تضامنهم ودعواتهم له بالشفاء العاجل.
وحرص عدد من المطربين الشعبيين والمنتجين على زيارة المستشفى للاطمئنان على حالته، مؤكدين أن الليثي يتمتع بسمعة طيبة داخل الوسط الفني، وأن الحادث جاء كصدمة للجميع.

وفي المقابل، شهدت مواقع التواصل انقسامًا بين المتابعين، بين من دعا له بالشفاء، ومن استعاد تفاصيل أزماته العائلية السابقة مع زوجته، وسط دعوات عامة بأن “يعود إلى بناته سالمًا معافى”.

بين الدعاء والأمل

الحادث الذي هزّ الوسط الفني أعاد إلى الأذهان هشاشة الحياة وتقلب الأقدار، فبين لحظة فرح واحتفال، قد يختبر الإنسان أصعب المواقف.
ورغم خطورة الوضع الصحي للفنان إسماعيل الليثي، فإن جمهوره وزملاءه يواصلون الدعاء له بالشفاء العاجل والعودة إلى الساحة الفنية من جديد.
لقد تحوّل الحفل و الفرح إلى مأتم، لكن الأمل لا يزال حاضرًا بأن يخرج الفنان الشعبي من هذه المحنة أقوى مما كان، ليغني للحياة من جديد، بعد أن كادت تأخذه منها في لحظة غدر على الطريق.

