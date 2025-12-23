خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل

تسعى الحكومة المصرية عبر مشروع التأمين الصحي الشامل إلى جعل الخدمات الصحية الأولية متاحة لكل المواطنين بسهولة ويسر، مع التركيز على تطوير وحدات طب الأسرة لتكون خط الدفاع الأول في النظام الصحي.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم رعاية شاملة تلبي احتياجات المواطنين اليومية بأسعار رمزية تصل إلى 5 جنيهات فقط، لتشمل الكشف والفحوصات والأدوية، بما يجعل الخدمات بالمجان بالمعنى الشامل.

خدمات شاملة تلبي الاحتياجات اليومية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن وحدات طب الأسرة تقدم خدمات تمثل من 60 إلى 70% من الاحتياجات اليومية للمواطنين، وتشمل التطعيمات، والكشف الطبي، والمبادرات الرئاسية، وعيادات الأسنان والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى التحاليل والأشعة البسيطة.

دور مشروعات "حياة كريمة" في تحسين الخدمات

وأوضح الوزير، خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل مشروعًا ضخمًا يستهدف الإنسان المصري بشكل مباشر، ويسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في مختلف القطاعات، مع تحسين الأوضاع المعيشية وتلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين على أرض الواقع.

تطوير مراكز طب الأسرة ضمن التأمين الصحي الشامل

وقال الدكتور خالد عبد الغفار إن مشروع التأمين الصحي الشامل يركز على تطوير مراكز طب الأسرة باعتبارها العمود الفقري للرعاية الصحية الأولية، مع الحرص على الحصول على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لضمان جودة الخدمات.

الاستماع المباشر وشكاوى المواطنين

وأكد الوزير أن العمل في قطاع الخدمات الصحية يعتمد على التواجد الميداني وليس المكتب، مع أهمية الاستماع المباشر لملاحظات وشكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها، مشيرًا إلى حرص رئيس مجلس الوزراء على متابعة هذه الشكاوى والتعامل معها بسرعة وجدية لتعزيز رضا المواطنين وثقتهم في المنظومة الصحية.