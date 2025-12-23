قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 عقود مشروعات صناعية باقتصادية قناة السويس باستثمارات 1.15 مليار دولار
الصحة تشارك في فعاليات جمعية شريان العطاء لتعزيز ثقافة التبرع بالدم
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تسعى الحكومة المصرية عبر مشروع التأمين الصحي الشامل إلى جعل الخدمات الصحية الأولية متاحة لكل المواطنين بسهولة ويسر، مع التركيز على تطوير وحدات طب الأسرة لتكون خط الدفاع الأول في النظام الصحي.

 يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم رعاية شاملة تلبي احتياجات المواطنين اليومية بأسعار رمزية تصل إلى 5 جنيهات فقط، لتشمل الكشف والفحوصات والأدوية، بما يجعل الخدمات بالمجان بالمعنى الشامل.

خدمات شاملة تلبي الاحتياجات اليومية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن وحدات طب الأسرة تقدم خدمات تمثل من 60 إلى 70% من الاحتياجات اليومية للمواطنين، وتشمل التطعيمات، والكشف الطبي، والمبادرات الرئاسية، وعيادات الأسنان والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى التحاليل والأشعة البسيطة.

دور مشروعات "حياة كريمة" في تحسين الخدمات

وأوضح الوزير، خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل مشروعًا ضخمًا يستهدف الإنسان المصري بشكل مباشر، ويسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في مختلف القطاعات، مع تحسين الأوضاع المعيشية وتلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين على أرض الواقع.

تطوير مراكز طب الأسرة ضمن التأمين الصحي الشامل

وقال الدكتور خالد عبد الغفار إن مشروع التأمين الصحي الشامل يركز على تطوير مراكز طب الأسرة باعتبارها العمود الفقري للرعاية الصحية الأولية، مع الحرص على الحصول على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لضمان جودة الخدمات.

الاستماع المباشر وشكاوى المواطنين

وأكد الوزير أن العمل في قطاع الخدمات الصحية يعتمد على التواجد الميداني وليس المكتب، مع أهمية الاستماع المباشر لملاحظات وشكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها، مشيرًا إلى حرص رئيس مجلس الوزراء على متابعة هذه الشكاوى والتعامل معها بسرعة وجدية لتعزيز رضا المواطنين وثقتهم في المنظومة الصحية.

مشروع التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل وحدات طب الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

بالصور

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد