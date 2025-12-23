قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القافلة 100.. الهلال الأحمر يواصل دعم غزة بمساعدات غذائية وطبية
الهلال الأحمر يطلق القافلة رقم 100 لدعم غزة
بلاغ من هيفاء وهبي للنائب العام بعد فبركة فيديوهات خادشة لها
بينهم مصر.. لماذا استدعت وأقالت إدارة ترامب 48 سفيرًا حول العالم؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 عقود مشروعات صناعية باقتصادية قناة السويس باستثمارات 1.15 مليار دولار
الصحة تشارك في فعاليات جمعية شريان العطاء لتعزيز ثقافة التبرع بالدم
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفد مصري يطلع على التجارب الإقليمية الرائدة لدعم التحول الرقمي للقطاع الصحي

شراكة جديدة
شراكة جديدة
أحمد عبد القوى

في إطار الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين وزارة الصحة والسكان وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي إي هيلث، الحكومية التابعة لاى فاينانس  نظّمت الشركة فعالية مشتركة بالتعاون مع الوزارة وبمشاركة ممثلي المنظومة الصحية، من وزارة الصحة والسكان، وهيئة الرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة نحو تسريع التحول الرقمي بالقطاع الصحي

وتأتي هذه الفعالية ضمن توجه وزارة الصحة والسكان نحو تعزيز التحول الرقمي لمنشآت الرعاية الصحية الأولية، وبناء منظومة وطنية موحدة لتبادل المعلومات الصحية، حيث شارك وفد من الوزارة في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من ١٦إلى ١٨ ديسمبر، لدعم رحلة الوزارة في التحول الرقمي والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية الرائدة.

وشهد اليوم الأول تنظيم زيارة ميدانية إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية في مدينة أبو ظبي، حيث استعرضت شركة إي هيلث الحل الرقمي لإدارة العيادات الذي قامت بالاستحواذ عليه مؤخرًا. كما تم استعراض رحلة المريض بشكل متكامل، بدءًا من الاستقبال داخل المركز الطبي، مرورًا بتقديم الخدمات الطبية، ووصولًا إلى صرف العلاج وإجراء التحاليل، بما يعكس نموذجًا متقدمًا للرعاية الصحية الرقمية المتمحورة حول المريض.

كما تضمنت الزيارة استعراض منصة تبادل البيانات الصحية لإمارة أبو ظبي (ملفي)، التي تخدم القطاعين العام والخاص، وتلعب دورًا محوريًا في تكامل البيانات الصحية، ودعم استمرارية الرعاية، وتعزيز جودة الخدمات الصحية.

وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع مع شركة أبو ظبي لخدمات البيانات الصحية (M42 ملفي)، حيث تم تسليط الضوء على أهمية منصات تبادل البيانات الصحية في دعم اتخاذ القرار الصحي القائم على البيانات، وتحليل الأمراض الوقائية، وتحسين جودة الرعاية الصحية، والتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، إلى جانب دعم استراتيجيات الصحة العامة المبنية على البيانات.

من جانبه، أكد الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة مجموعة إي فاينانس، ان الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية الرائدة تمثل ركيزة أساسية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع الصحي المصري. وتعكس هذه الزيارة التزامنا بدعم الدولة في تطوير بنية صحية رقمية قوية وقابلة للتوسع، تضمن التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات، وتعزز كفاءة النظام الصحي واستدامته على المدى الطويل.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة والسكان وشركة إي هيلث، شملت الزيارة كذلك اجتماعات رسمية مع كل من شركة PWC وهيئة الصحة بدبي، بهدف دعم جهود الوزارة في تسريع التحول الرقمي وبناء منظومة صحية مستدامة تتمحور حول المريض، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وخلال الزيارة إلى مقر شركة PwC، استعرضت الشركة رؤيتها في تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة باستراتيجية التحول الرقمي الصحي في مصر، إلى جانب استعراض عدد من مشروعات التحول الرقمي السابقة التي نفذتها بالتعاون مع الحكومة المصرية. كما قدمت عرضًا تفصيليًا لتجربتها في إعداد وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الصحي في المملكة الأردنية، والتي ارتكزت على بناء أنظمة رعاية صحية أكثر كفاءة وفعالية، وتحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية.

وشمل العرض كذلك مناقشة أبرز التوجهات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، ودورها في تحسين التشخيص، ودعم اتخاذ القرار الطبي، وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمرضى. وتتماشي هذه الشراكة مع الرؤية الرقمية لوزارة الصحة والسكان، نحو خارطة طريق شاملة تدعم التنفيذ، والتكامل بين الأنظمة، والاستدامة على المدى الطويل.

صرّح الأستاذ أكرم رضا، الرئيس التنفيذي لشركة إي هيلث، أن هذه الزيارة تمثل خطوة محورية في دعم جهود وزارة الصحة والسكان لبناء منظومة صحية رقمية متكاملة، تتمحور حول المريض، وتعتمد على توظيف البيانات والابتكار كركيزة أساسية لتحسين جودة واستدامة الخدمات الصحية. وأكد أن إي هيلث، من خلال شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة إي فاينانس، وبالاستناد إلى خبرتها الممتدة في تنفيذ مشروعات قومية ناجحة، تواصل دورها في دعم التحول الرقمي للقطاع الصحي. كما أشار إلى أن الزيارة تناولت سبل جذب الاستثمارات إلى القطاع الصحي، وتعزيز نماذج التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.

واستكمالًا للزيارة، عُقد اجتماع مع هيئة الصحة بدبي، حيث تم استعراض منصة (نابض(الصحية الرقمية، التي تتيح التبادل الآمن للبيانات الصحية بين مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، بما يعزز التكامل، ويرفع كفاءة تقديم الرعاية الصحية، ويدعم اتخاذ القرار القائم على البيانات، ويسهم في تحسين تجربة المريض وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

وتؤكد هذه الزيارة التزام وزارة الصحة والسكان وشركة إي هيلث بتبني أفضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي الصحي، ودعم بناء نظام صحي مصري أكثر تكاملًا واستدامة، يتمحور حول احتياجات المواطن، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

مصر شراكة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

ترشيحاتنا

بورصة الكويت

بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها

عناصر جيش الاحتلال في غزة

وزير دفاع الاحتلال: لن ننسحب بالكامل من قطاع غزة

الكاكاو

تعافي أسعار الكاكاو بعد موجة هبوط مدعومة بتوقعات تراجع المعروض

بالصور

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد