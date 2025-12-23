جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"

عقد اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء مؤتمر صحفي بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ لإطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ بحضور تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة والدكتورة هدي الشوادفي نائب وزير البيئة، وذلك تأكيدا لمكانه شرم الشيخ كمدينة رائدة ونموذج إقليمي للمدن الساحلية المستدامة وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبمشاركة الشركاء الوطنيين والدوليين ويمثل هذا المؤتمر إطلاق بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك نحو تعزيز الاستدامة كأول مدينة تفوز بإعداد إستراتيجية للتنمية المستدامة ودعم الإقتصاد الأخضر.

قال اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء خلال المؤتمر الصحفي "أن مدينة شرم الشيخ في طريقها للتحول لنموذج سياحي وبيئي عالمي فريد من نوعه حيث مشروع "جرين شرم" الذي يغير ملامح المدينة وتحسين كفاءة الطاقة من خلال الطاقة المتجددة واستخدام الطاقة الشمسية التي تعمم علي الفنادق والمنتجعات السياحية وأيضا إنتشار وسائل النقل الكهربائية صديقة البيئة والاتجاه للدراجات الهوائية وتعميمها علي كافة الطرق الرئيسية بالمدينة فضلا عن وضع خطة نموذجية للمخلفات وتدويرها بالطرق البيئية وتقليل استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأوضح أن المحافظة تتعاون مع محميات جنوب سيناء لوضع مخططات بهدف حماية الموارد البيئية والحياه البحرية والتنوع البيولوجي والتركيز أنشطة التمكين الإقتصادي من خلال تدريب أهالي البدو علي الحرف اليدوية لتمكين المجتمع المحلي ، كما تسعي وزارة البيئة لتقليل البصمة الكربونية والعوادم الصادرة من المنشآت السياحية وتقديم المساعدة للمستثمرين لضخ الإستثمارات للبنية التحتية الخضراء للنهوض بالسياحة البيئية ، مشيرا الى ان تلك الاستراتيجية توفر اطار موحد طويل الأجل لتوجيه جهود التنمية المستدامة بمدينه شرم الشيخ استنادا إلى المبادرات.

ومن جانبه قال الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة " إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ تمثل إنتقالا من المبادرات الفردية إلى نهج إستراتيجي طويل الأجل وتحول الإلتزامات الوطنية والدولية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

كما أعربت تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن سعادتها لحضور إطلاق الإستراتيجية ضمن مشروع جرين شرم والتي تتكيف مع التحديات والفرص الجديدة مؤكدة أن الاستدامة مشتركة.

حضر المؤتمر الصحفي الدكتور وليد حسن مدير عام محميات جنوب سيناء واللواء نادر علام رئيس مدينة شرم الشيخ ومحمد عليوة مدير مشروع جرين شرم وإسلام نبيل رئيس هيئة تنشيط السياحة وحسين محمد مدير عام مكتب وزارة السياحة والآثار بجنوب سيناء وطارق عبد المنعم رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بجنوب سيناء وعاطف عب الله مدير غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء ومديري المديريات بالمحافظة وممثلي الفنادق والمنتجعات السياحية ونواب مجلس الشيوخ والبرلمان والصحفيين.