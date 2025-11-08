قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

حسن شاكوش يؤجل طرح أحدث أغانيه لهذه الأسباب | تفاصيل

ميرنا محمود

أعلن مطرب المهرجانات  حسن شاكوش، عن تأجيل طرح أجدد أعماله الغنائية بعنوان الدروس المستفادة، حدادًا على وفاة والد الفنان محمد رمضان، وتضامنا  مع الحالة الصحية للمطرب الشعبي إسماعيل الليثي.

وكتب حسن شاكوش، عبر حسابه بموقع انستجرام: تم تأجيل ديو "الدروس المستفادة" المقرر نزوله اليوم نظرًا لوفاة والد الفنان محمد رمضان، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبح والسلوان.. ونظرًا للحالة الصحية لصديقي الفنان إسماعيل الليثي دعواتكم له بالشفاء العاجل وربنا يطمنا عليه.


وكان أعلن الفنان محمد رمضان إقامة عزاء والده الراحل يوم الأحد المقبل، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وذلك بعد وفاته صباح اليوم الجمعة 7 نوفمبر.

أثارت شيماء سعيد حالة من القلق بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على “تيك توك”، استغاثت فيه لإنقاذ زوجها الفنان إسماعيل الليثي، وقالت فيه الحقوني جوزي بيموت، عقب تعرضه لحادث سير مروع على طريق أسيوط، أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.

وأكدت الصفحة الرسمية لليثي عبر “فيس بوك” أن حالته حرجة للغاية، وأنه نُقل إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات المنيا.

كما أوضح أحد مرافقيه أن الحادث نتج عن تصادم مباشر بين سيارتين، مما أدى إلى تهشمهما بالكامل، مشيرًا إلى أن الوفيات من السيارة الأخرى، داعيًا الجمهور إلى الدعاء للفنان بالشفاء العاجل.

حسن شاكوش اسماعيل الليثي حادث اسماعيل الليثي مطرب شعبي

