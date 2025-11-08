مصدر مقرب من إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

كشف مصدر مقرب من الفنان إسماعيل الليثي أنه ما زال يرقد في غرفة العناية المركزة في غيبوبة بعد تعرضه لحادث سير مروع خلال الأيام الماضية، وحالته الصحية بدأت تشهد تحسنًا طفيفًا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الليثي ما زال في غيبوبة، لكن معدل الاستيعاب لديه ارتفع من 3 إلى 8 درجات، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على استجابة جسمه للعلاج، إلا أنه لا يزال تحت الرعاية الطبية المكثفة و لا صحة لوفاته كلها إشاعات

وطالب المقربون من الفنان الجمهور ووسائل الإعلام و الجمهور بـالدعاء له بالشفاء العاجل، مؤكدين أن دعم الجمهور له في هذه المرحلة الصعبة يمثل دفعة معنوية كبيرة.

يذكر أن طالبت شيماء سعيد زوجة المطرب إسماعيل الليثي جمهورها بالدعاء لزوجها و قامت بنشر فيديو له من الرعاية المركزة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تيك توك.

ووظهر إسماعيل الليثي في الفيديو علي الأجهزة فاقدا للوعي تماما و علقت كاتبة: ادعو لو



وأثارت شيماء سعيد حالة من القلق بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على “تيك توك”، استغاثت فيه لإنقاذ زوجها الفنان إسماعيل الليثي، وقالت فيه الحقوني جوزي بيموت، عقب تعرضه لحادث سير مروع على طريق أسيوط، أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.

وأكدت الصفحة الرسمية لليثي عبر “فيس بوك” أن حالته حرجة للغاية، وأنه نُقل إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات المنيا.

كما أوضح أحد مرافقيه أن الحادث نتج عن تصادم مباشر بين سيارتين، مما أدى إلى تهشمهما بالكامل، مشيرًا إلى أن الوفيات من السيارة الأخرى، داعيًا الجمهور إلى الدعاء للفنان بالشفاء العاجل