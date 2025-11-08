قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
سعيد فراج

نشرت أسرة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي تعليقا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تكشف فيه عن تطورات الحالة الصحية له. 

وقالت أسرة إسماعيل الليثي : رسالة إلى المتابعين والمحبين، أبو ضاضا، إسماعيل الليثي، مستجدات هامة جدا من نص ساعة، إسماعيل حاليا وضعه مستقر ولله الحمد نسبة الأكسجين ارتفعت من 74 إلى 95%، لكن النزيف إلى الآن لم يتوقف نتيجة كسر قاع الجمجمة وكسر الجمجمة من الجهة اليمنى، وتسرب النزيف من الجزء الأيمن إلى العين.

وأوضح طبيب العيون المختص أنه لا توجد مشكلة، والأهم هو إيقاف النزيف خلال 24–48 ساعة القادمة، آملين من جميع محبيه ومتابعيه الدعاء.

شيماء سعيد تستغيث لانقاذ إسماعيل الليثي 

من ناحية أخرى أثارت شيماء سعيد حالة من القلق بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على “تيك توك”، استغاثت فيه لإنقاذ زوجها الفنان إسماعيل الليثي، وقالت فيه الحقوني جوزي بيموت، عقب تعرضه لحادث سير مروع على طريق أسيوط، أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.

وأكدت الصفحة الرسمية لليثي عبر “فيس بوك” أن حالته حرجة للغاية، وأنه نُقل إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات المنيا.

كما أوضح أحد مرافقيه أن الحادث نتج عن تصادم مباشر بين سيارتين، مما أدى إلى تهشمهما بالكامل، مشيرًا إلى أن الوفيات من السيارة الأخرى، داعيًا الجمهور إلى الدعاء للفنان بالشفاء العاجل.

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي 

نفى مدير أعمال الفنان الشعبي إسماعيل الليثي ما تردد خلال الساعات الماضية عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكياً، مؤكدًا أن الفنان ما زال على قيد الحياة لكنه يرقد حاليًا في العناية المركزة بعد تعرضه لحادث.  

وقال مدير أعمال الليثي في تصريح خاص لـ صدى البلد : "كل ما يُقال عن وفاة إسماعيل الليثي غير صحيح، هو في حالة حرجة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.. نرجو من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل."

ويذكر أنه انتشرت شائعات عبر بعض الصفحات حول وفاة الفنان الشاب، ما أثار قلق محبيه وزملائه في الوسط الفني، قبل أن يتم نفي الخبر رسميًا من قبل مدير أعماله.

يذكر أن الفنان إسماعيل الليثي، تصدر بالساعات الأخيرة مواقع البحث، بسبب حادث السير المروع الذي تعرض له  أثناء عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط، حيث شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي بمحافظة المنيا تصادما مروعا بين سيارتين ملاكي.

حادث الفنان إسماعيل الليثي

وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بينهم الليثي وعدد من أعضاء فرقته الموسيقية، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة بعد تحرير محضر رسمي بها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا من غرفة عمليات النجدة، اخطارا يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي، أثناء عودة الفنان إسماعيل الليثي وفرقته الموسيقية من حفل غنائي بمحافظة أسيوط في طريقهم إلى القاهرة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف التي تولت نقل المصابين إلى المستشفى. 

