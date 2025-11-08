مصطفى كامل ينعى والد محمد رمضان

نعى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والد الفنان محمد رمضان الذي رحل عن عالمنا صباح أمس، الجمعة.

وقال الفنان مصطفى كامل: «أتقدم بخالص التعازي للأخ والصديق الفنان محمد رمضان لوفاة والده، داعيًا الله أن يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان، كما يتقدم أيضا مجلس إدارة النقابة بخالص التعازى لمحمد رمضان وأسرته».

وشيع الفنان محمد رمضان وشقيقه محمود رمضان جنازة والدهما من مسجد مصطفى محمود.

وشهدت الجنازة تدافعا وتزاحما من المصورين ومن الجمهور المحب للفنان محمد رمضان.

وشارك عدد من الفنانين في تشييع جنازة والد الفنان محمد رمضان التي أقيمت بمسجد مصطفى محمود، منهم الفنان أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، والفنانان كمال أبو رية وأحمد شاكر عبد اللطيف.

وانهار الفنان محمد رمضان بجوار جثمان والده داخل مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، حيث أدى صلاة الجنازة عليه وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الفنان محمد رمضان أعلن عن وفاة والده صباح اليوم الجمعة، قائلًا: «بعد فجر النهارده رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر، ستقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ثم الدفن بمقابر العائلة في 6 أكتوبر، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون».