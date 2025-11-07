مصطفى كامل يطمئن جمهور الكينج محمد منير: حالته مستقرة وبصحة جيدة

طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جمهور الكينج محمد منير بشأن حالته الصحية، مؤكدًا أنه تواصل معه شخصيًا للاطمئنان عليه بعد الأنباء التي ترددت عن نقله إلى المستشفى.

وقال مصطفى كامل إن الكينج محمد منير بخير وحالته الصحية مستقرة، مشيرًا إلى أنه شعر ببعض الإرهاق والتعب البسيط فقط، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية روتينية والاطمئنان على حالته.

وأضاف نقيب الموسيقيين أن جميع مؤشرات منير الصحية مطمئنة، مؤكدًا أن الفنان الكبير يحظى بمتابعة طبية دقيقة، متمنيًا له دوام الصحة والعافية .

محمد منير

نفى مصدر مقرب من المطرب محمد منير، ما تردد حول إصابته بوعكة صحية مؤخرا ونقله للمستشفى على أثرها.

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إن محمد منير، يجري فحوصات طبية بشكل دوري، ودخل المستشفى لإجراء تلك الفحوصات، ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال ساعات.

وأوضح المصدر، أن الكينج، يعكف حاليا على الانتهاء من الأغنية الرسمية لكأس العرب في قطر 2025، والتي سيغنيها “لايف” في افتتاحية البطولة شهر ديسمبر المقبل.

ألبوم محمد منير

وفي موسم الصيف الماضي، طرح محمد منير، ألبومه الجديد «ملامحنا» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

يضم الألبوم كلمات نخبة من الشعراء، منهم:

هالة زيات، مصطفى حدوتة، منة القيعي، تامر حسين، وكوثر مصطفى، بينما يُشارك في التلحين أسماء لامعة مثل:

أحمد زعيم، عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، والراحل محمد رحيم، في لمسة وفاء خاصة من الكينج.

وفي التوزيع الموسيقي، يشارك كل من:

عمرو عبد الفتاح، أسامة الهندي، بينما يتولى أمير محروس مهام الـMix & Master لضمان أعلى جودة صوتية.

ومن المقرر طرح أغاني الألبوم بشكل متتالٍ عبر المنصات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، ليواكب روح العصر ويصل إلى جمهور الكينج في كل مكان.

وطرح محمد منير أولى أغاني ألبومه «ملامحنا» في شهر يونيو الماضي، ثم أغنية الذوق العالي مع تامر حسني، ثم أغنية أنا الذي.

أغنية "أنا الذي" للكينج من كلمات الشاعر باسم عادل، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمرو، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

"أنا الذي" تأتي بعد طرح محمد منير، أغنيتين هما "ملامحنا" ودويتو "الذوق العالي" الذي جمع الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، وحقق من خلالهما نجاحا كبيرا وحصدتا إشادات واسعة من الجمهور في كل مكان بالعالم لتتصدر الأغنيتين التريند على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي.