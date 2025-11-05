مصطفى كامل يهاجم «مسلم»: كلامه كله كذب .. وأنا اللي جبت لنفسي جريمة | فيديو

علّق الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على تصريح المطرب الشعبي مسلم، الذي قال فيه إن زيارته لنقابة الموسيقيين كانت بهدف إنهاء مشكلات تتعلق بعقود عمله مع الشركة التي كان يعمل معها.

وأضاف الفنان مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON": "كلامه كله كذب، وأنا أعتبرهم أولادي، ولهم مني كل الأمانة، وقت ما يحترموا المجتمع والنقابة".

وتابع: "مشكلة مسلم إنه قالي إن في النقابة بيختشوا مني، فقولتله ملكش دعوة بالموضوع دا، وتعالَ وسرّعت له القانون علشان يشتغل، ومن أول عشر أو خمس عشرة يوم جت لي 40 شكوى، لدرجة قولتله: يا ابني، هو أنا جبت لنفسي جريمة لما دخلتك؟".



