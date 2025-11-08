أروى جودة تكشف تفاصيل حفل زفافها على رجل الأعمال الإيطالي

كشفت الفنانة أروى جودة عن تخطيطها لحفل زفافها من رجل الأعمال جون باتسيت رجل الأعمال الإيطالي الذي يعمل في مجال الأزياء.

وقالت أروى جودة عبر برنامج "أون سيت" المذاع عبر قناة ON: "عمري ما جت في بالي إني هتجوز حد أجنبي. كنت دايما متخيلة نفسي مع حد مصري أو عربي. بس سبحان الله النصيب هو اللي بيختار. هنعمل فرح صغير في إيطاليا للعيلة، وبإذن الله الفرح الكبير والزقططة في مصر، وحضرت فستانين".

وأضافت أروى جودة : "طول عمري ميالة لفكرة الجواز والاستقرار، بس عمري ما قابلت شخص أحس إني ممكن أكمل معاه. جوزي إيطالي فرنساوي، طباعه مصرية جدا يعني مصري بيتكلم إيطالي. هما مصريين جدا وعندهم نفس الاهتمام وحب العيلة واحترام الأكبر والحاجات دي كلها".

وأوضحت أروى جودة : "مكنتش بحاول أبعد عن الرجالة المصريين، أنا كنت بدور على حد يفهمني وأفهمه، ويبقى طباعنا شبه بعض. عمري ما كان عندي مشكلة مع الطباع الشرقية، وبحترم غيرة الشخص اللي معايا زي ما أنا ممكن أغير وهو يحترم مشاعري في الحتة دي".

وقد أعلنت الفنانة أروى جودة خلال تواجدها فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى موعد زفافها، وهو يوم 28 نوفمبر المقبل.

إطلالة أروى جودة

وقد جذبت الفنانة أروى جودة أنظار رواد السوشيال ميديا بإطلالاتها الأنيقة من عقد قرانها، حيث تحرص يوميًا على مشاركة صور وفيديوهات من المناسبة عبر حسابها على “إنستجرام”، ونشرب صور جلسة تصوير زفافها هى وزوجها الإيطالي .

وفي أحدث ظهور لها، ظهرت أروى جودة برفقة زوجها، الذي يحمل الجنسيتين الإيطالية والفرنسية، على السجادة الحمراء للفيلم الجزائري “196 متر”، والذي شارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي. وحرص الثنائي على التقاط صور تذكارية معًا، مما زاد من تفاعل الجمهور مع أخبار ارتباطهما.

يذكر أن فيلم “196 متر” ينتمي إلى أفلام التشويق والإثارة، حيث يتناول قضية حقيقية حول اختطاف الأطفال في الجزائر، مسلطًا الضوء على التوتر والشك الذي يعيشه المجتمع نتيجة صدمات الحروب الأهلية السابقة.