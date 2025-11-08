بعد دعم النقابة لإسماعيل الليثي .. محمود الليثي يوجه رسالة لمصطفى كامل

وجه نجم الاغاني الشعبي محمود الليثي الشكر لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفي كامل على وقوفه في الأزمة التي يمر بها المطرب اسماعيل الليثي بعد تعرضه لحادث سير.

وعلق الليثى علبر حسابه علي صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلا: يا رب يسعدك ويخليك لينا يا رب، المحترم النقيب مصطفى كامل الجدعنة والرجولة أنا وكل موسيقيين مصر بنشكرك وده من طيب أصلك على وقفة حضرتك مع الفنان إسماعيل الليثي، وربنا يتم شفاه على خير ربنا، يديمك في حياتنا يا وجه الفن المشرفة لمصر والوطن العربي.

وأكد نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل أنه على تواصل دائم للاطمئنان على الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي بعد تعرضه لحادث سير مروع، موضحًا أن حالته الصحية غير مستقرة حاليًا، وتم حجزه داخل غرفة العناية الفائقة فى أحد المستشفيات الواقعة في محافظة المنيا، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وقال مصطفى كامل في تصريحات صحفية، إن إدارة المستشفى تقوم بكل ما يلزم لعلاج المطرب إسماعيل الليثى، داعيًا الجمهور ومحبى الفنان إلى الدعاء له بالشفاء العاجل وتمام العافية.

وأضاف نقيب الموسيقيين أن باقي أعضاء الفرقة الموسيقية المصابين يخضعون حاليًا للملاحظة الطبية، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، مؤكدًا حرص النقابة على متابعة حالتهم أولاً بأول.