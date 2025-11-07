آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

الفنان إسماعيل الليثي، تصدر بالساعات الاخيرة مواقع البحث، بسبب حادث السير المروع الذي تعرض له الفنان الشعبي إسماعيل الليثي أثناء عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط، حيث شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي بمحافظة المنيا تصادما مروعا بين سيارتين ملاكي.

حادث الفنان إسماعيل الليثي

ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بينهم الليثي وعدد من أعضاء فرقته الموسيقية، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة بعد تحرير محضر رسمي بها.

الفنان إسماعيل الليثي

تعود تفاصيل الحادث إلى إخطار تلقته الأجهزة الأمنية بالمنيا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي، أثناء عودة الفنان إسماعيل الليثي وفرقته الموسيقية من حفل غنائي بمحافظة أسيوط في طريقهم إلى القاهرة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف التي تولت نقل المصابين إلى المستشفى.

حادث الفنان إسماعيل الليثي

اسماء المصابين بحادث الفنان إسماعيل الليثي

الحادث اسفر عن مصرع كل من علاء ع. م 38 سنة موظف بمطار أسيوط مقيم بأبنوب، وأشرف محمد بغدادي 50 سنة من محافظة أسيوط، وناجح ع. ا 46 سنة من أبنوب، بينما أصيب سبعة آخرون بإصابات بالغة بينهم الفنان إسماعيل الليثي الذي نقل إلى العناية المركزة في حالة حرجة إثر إصابته بغيبوبة ونزيف حاد من الأنف والفم.

كما أصيب كل من سري. ج. س 31 سنة عامل بفرقة موسيقية من الجيزة بغيبوبة وجروح في الرأس، وشريف. س. م 48 سنة باشتباه كسر بالضلوع، وحسام. م. ع 35 سنة سائق من الجيزة باشتباه كسر في القدمين وجرح بفروة الرأس، وياسمين.

ع. م 50 سنة من أبنوب بأسيوط بغيبوبة تامة واشتباه كسر بالساق والذراع الأيسر، وعمر. ا. م 13 سنة طالب من أبنوب مصاب بكسور في القدمين وغيبوبة، ومحمد. ا. ا 35 سنة عامل بفرقة موسيقية من شبرا الخيمة باشتباه كسر في القدمين وكسر مضاعف بالساعد الأيسر.

الفنان إسماعيل الليثي في حالة خطرة

وشهدت الصفحة الرسمية للفنان إسماعيل الليثي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حالة من القلق بين جمهوره بعد إعلان تعرضه للحادث الخطير، حيث نشرت الصفحة بيانا قالت فيه: الفنان إسماعيل الليثي في حالة خطرة ضمن ضحايا ومصابين حادث ملوي بالمنيا دعواتكم بالشفاء .

وأكدت مصادر طبية أن الليثي يخضع حاليا للعلاج داخل غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات، وأن حالته الصحية ما زالت حرجة، فيما تتابع أسرته وأصدقاؤه وزملاؤه من الوسط الفني تطورات وضعه الصحي على مدار الساعة وسط دعوات جماهيرية واسعة بالشفاء العاجل له ولجميع المصابين.

الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا تواصل جهودها لتحديد أسباب الحادث

من جانبها، واصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا جهودها لتحديد أسباب الحادث، وبينت المعاينة الأولية أن التصادم وقع نتيجة السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على عجلة القيادة بإحدى السيارتين، مما أدى إلى انقلاب السيارة الأخرى ووقوع الإصابات والوفيات.

وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، فيما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

صور حادث الفنان إسماعيل الليثي

حادث الفنان إسماعيل الليثي

الفنان إسماعيل الليثي

حادث الفنان إسماعيل الليثي

حادث الفنان إسماعيل الليثي