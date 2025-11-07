قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الإيراني: لم نكن نسعى لصنع قنبلة نووية.. ومستعدون للحوار وفق القوانين الدولية
مصدر لـ"صدى البلد": قرابة 30 ألف شخص زارو الأهرامات اليوم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025
نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد
مصدر مقرب يكشف تتطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي | خاص
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري
انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029
باحث أثري: مشهد زيارات المتحف الكبير والأهرامات يفرح ..صور
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان صاحب مكرونة أبو رجيلة في 15 مايو | صور
إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب في قطر.. صور
إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ.. تفاصيل
أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا
أخبار البلد

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

محمد غالي

الفنان إسماعيل الليثي، تصدر بالساعات الاخيرة مواقع البحث، بسبب حادث السير المروع الذي تعرض له الفنان الشعبي إسماعيل الليثي أثناء عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط، حيث شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي بمحافظة المنيا تصادما مروعا بين سيارتين ملاكي.

حادث الفنان إسماعيل الليثي

 ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بينهم الليثي وعدد من أعضاء فرقته الموسيقية، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة بعد تحرير محضر رسمي بها.

تعود تفاصيل الحادث إلى إخطار تلقته الأجهزة الأمنية بالمنيا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي، أثناء عودة الفنان إسماعيل الليثي وفرقته الموسيقية من حفل غنائي بمحافظة أسيوط في طريقهم إلى القاهرة. 

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف التي تولت نقل المصابين إلى المستشفى.

اسماء المصابين بحادث الفنان إسماعيل الليثي

 الحادث اسفر عن مصرع كل من علاء ع. م 38 سنة موظف بمطار أسيوط مقيم بأبنوب، وأشرف محمد بغدادي 50 سنة من محافظة أسيوط، وناجح ع. ا 46 سنة من أبنوب، بينما أصيب سبعة آخرون بإصابات بالغة بينهم الفنان إسماعيل الليثي الذي نقل إلى العناية المركزة في حالة حرجة إثر إصابته بغيبوبة ونزيف حاد من الأنف والفم. 

كما أصيب كل من سري. ج. س 31 سنة عامل بفرقة موسيقية من الجيزة بغيبوبة وجروح في الرأس، وشريف. س. م 48 سنة باشتباه كسر بالضلوع، وحسام. م. ع 35 سنة سائق من الجيزة باشتباه كسر في القدمين وجرح بفروة الرأس، وياسمين.

 ع. م 50 سنة من أبنوب بأسيوط بغيبوبة تامة واشتباه كسر بالساق والذراع الأيسر، وعمر. ا. م 13 سنة طالب من أبنوب مصاب بكسور في القدمين وغيبوبة، ومحمد. ا. ا 35 سنة عامل بفرقة موسيقية من شبرا الخيمة باشتباه كسر في القدمين وكسر مضاعف بالساعد الأيسر.

الفنان إسماعيل الليثي في حالة خطرة 

وشهدت الصفحة الرسمية للفنان إسماعيل الليثي على موقع التواصل الاجتماعي  فيس بوك  حالة من القلق بين جمهوره بعد إعلان تعرضه للحادث الخطير، حيث نشرت الصفحة بيانا قالت فيه:  الفنان إسماعيل الليثي في حالة خطرة ضمن ضحايا ومصابين حادث ملوي بالمنيا دعواتكم بالشفاء .

وأكدت مصادر طبية أن الليثي يخضع حاليا للعلاج داخل غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات، وأن حالته الصحية ما زالت حرجة، فيما تتابع أسرته وأصدقاؤه وزملاؤه من الوسط الفني تطورات وضعه الصحي على مدار الساعة وسط دعوات جماهيرية واسعة بالشفاء العاجل له ولجميع المصابين.

الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا  تواصل جهودها لتحديد أسباب الحادث

من جانبها، واصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا جهودها لتحديد أسباب الحادث، وبينت المعاينة الأولية أن التصادم وقع نتيجة السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على عجلة القيادة بإحدى السيارتين، مما أدى إلى انقلاب السيارة الأخرى ووقوع الإصابات والوفيات. 

وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، فيما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

صور حادث الفنان إسماعيل الليثي

