الرئيس الإيراني: لم نكن نسعى لصنع قنبلة نووية.. ومستعدون للحوار وفق القوانين الدولية
مصدر لـ"صدى البلد": قرابة 30 ألف شخص زارو الأهرامات اليوم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025
نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد
مصدر مقرب يكشف تتطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي | خاص
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري
انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029
باحث أثري: مشهد زيارات المتحف الكبير والأهرامات يفرح ..صور
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان صاحب مكرونة أبو رجيلة في 15 مايو | صور
إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب في قطر.. صور
إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ.. تفاصيل
أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

نقيب الموسيقيين في المنيا يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

كشف السيد حسن عبد العزيز، نقيب الموسيقيين بمحافظة المنيا، عن آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي، عقب تعرضه لحادث سير مؤلم خلال الساعات الماضية.

وقال السيد حسن، إن النقابة نجحت في توفير سرير للمطرب اسماعيل الليثي، غرفة العناية الفائقة، مشيراً إلى أن حالته غير مستقرة وتستدعي المتابعة الدقيقة، مطالباً الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وأضاف نقيب الموسيقيين بالمنيا: “أنا على تواصل دائم مع الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين العام، الذي أكد أن النقابة تقف إلى جانب الليثي وتتكفل بكل ما يلزم لعلاجه، مشيراً إلى أن مصطفى كامل شدد على أن النقابة تحت أمره في أي شيء يحتاجه”.

وأوضح نقيب الموسيقيين في المنيا، أنه من الصعب نقل الفنان إسماعيل الليثي إلى أحد مستشفيات المنيا حيث يتواجد حاليا في ملوي، نظراً لخطورة حالته الصحية، حيث يعاني من كدمات متفرقة في أنحاء جسده وكسر في الجمجمة، متمنياً له الشفاء العاجل وعودته إلى جمهوره في أقرب وقت.

وأفادت التحريات الأولية أن حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى واسفر عن مصرع  3 اشخاص واصابة 7 وهم إسماعيل رضا 38 سنة مطرب، شريف سامى 48 سنة عامل بفرقة موسيقيه، سرى جمعه 31 سنه عامل بفرقه موسيقية،، حسام محمد 55 سنه سائق، ياسمين على بدون عمل، عمر اشرف طال، وشقيقه محمد عامل بفرقة موسيقية،  وقد تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج،  وتراوحت الاصابات بين كسور وصدمات وكدمات.

