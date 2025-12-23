الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد شركة تركية متخصصة في إنتاج المنسوجات، برئاسة السيد حسن جولكايا الرئيس التنفيذي للشركة، وعضوية السيد سليم جولمن عضو مجلس الإدارة، لبحث فرص الاستثمار في السوق المصري ومناقشة إنشاء مصنع جديد للشركة في مجال المنسوجات.

وتناول اللقاء خطة الشركة لإقامة مصنع جوارب في مصر على مساحة 75 ألف متر مربع، مع تخصيص 45 ألف متر مربع إضافية للتوسعات المستقبلية، حيث من المخطط أن يستوعب المصنع ما بين 2000 و3000 ماكينة حياكة في مرحلته الأولى، مع إمكانية التوسع لاحقًا إلى 4000 ماكينة، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويدعم التصدير للأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف في مرحلته الأولى التصدير إلى السوق الأوروبي، مع توقعات بصادرات تصل قيمتها إلى 80 مليون دولار، إلى جانب تخصيص جزء من الإنتاج للسوق المحلي وتلبية احتياجات كبار العملاء الأوروبيين للشركة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المخطط لها يبلغ نحو 70 مليون دولار تشمل إنشاء المصنع وتطوير بنيته التحتية وتجهيزاته التشغيلية.

وأكد المهندس حسن الخطيب أن مصر تمتلك بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة، مدعومة ببنية تحتية متطورة تشمل شبكة طرق حديثة، ومحطات سكك حديدية، ومشروعات المترو والمونوريل، بما يسهم في تسهيل حركة الإنتاج والتوزيع، مشددًا على حرص الوزارة على تقديم جميع أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين لضمان نجاح مشروعاتهم وتحقيق عوائد مستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركات التركية في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعات النسيجية في مصر، مؤكدًا أن السوق المصري يوفر فرص نمو واعدة، خاصة في ضوء الإمكانات المتاحة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، فضلًا عن الدعم الحكومي للمشروعات الاستثمارية في مختلف مراحلها من التخطيط وحتى التشغيل الفعلي.

ولفت الخطيب إلى أن مشروع الشركة يمثل خطوة استراتيجية لتوسيع علامتها التجارية عالميًا، لا سيما مع خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية تدريجيًا وبناء بنية تحتية متكاملة، بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا من تركيا إلى مصر.

ومن جانبه، أكد جولكايا، التزام الشركة بإنشاء مصنع بمواصفات عالمية في مصر، مشيرًا إلى امتلاك الشركة خبرة واسعة في إدارة المصانع الكبرى بتركيا، وخططها للتوسع محليًا وإقليميًا، مع إمكانية استهداف السوق الأمريكية بعد بدء الإنتاج، إضافة إلى دراسة إنشاء متاجر تجزئة للشركة في مصر مستقبلًا، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية المعتمدة لدى عملائها الرئيسيين.