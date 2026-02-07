باحث اقتصادي : أي محاولة لإيران لإغلاق مضيق هرمز ستوقف 30% من تجارة النفط العالمية

أكد الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي وزميل كلية المحاسبين القانونيين الأمريكية، أن القرارات السياسية والاقتصادية متداخلة ولا يمكن فصلها عن بعضها، مشيرًا إلى أنهما وجهان لعملة واحدة.

وأوضح رائد سلامة، خلال لقاء خاص له مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن النظريات الاقتصادية التي تقول إن الاقتصاد هو من يحرك السياسة ليست دقيقة دائمًا، مستشهدًا بالدول النفطية حيث يشكل الاقتصاد الأساس في صناعة السياسات.

وأضاف رائد سلامة، أن أي محاولة من إيران لإغلاق مضيق هرمز ستوقف نحو 30% من تجارة النفط العالمية، وهو أمر لا يمكن للعالم تحمله.

وتطرق الباحث الاقتصادي رائد سلامة، إلى محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لابتكار عملة جديدة من خلال «قانون جينيوس»، مشددًا على أن هذه الخطوة تشكل خطرًا كبيرًا على النظام المالي العالمي، إذ يمكن أن تؤدي إلى إلغاء نظام «السويفت» العالمي، مشيرًا إلى تقديرات بأن القيمة السوقية للعملة الأمريكية الجديدة قد تصل إلى 1 تريليون دولار بحلول عام 2028.