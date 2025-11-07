قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
إندونيسيا.. إصابة 54 شخصا في انفجار داخل مسجد بجاكرتا أثناء صلاة الجمعة
المستشار أحمد بنداري: انطلاق الانتخابات البرلمانية في 66 مقرًا
مهشمة بالكامل.. صور سيارة إسماعيل الليثي عقب تعرضه لحادث سير مروع
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
نيابة عن الرئيس السيسى.. منال عوض في مؤتمر المناخ بالبرازيل: التمويل المناخي دون المستوى
مصدر أمني: خطة وفق تخطيط دقيق وتدريب جيد للمشاركة في تأمين انتخابات النواب
خبير تحكيمي: سيراميكا له ضربة جزاء صحيحة على ياسين مرعي
نواف سلام: نحن في المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح التي تشمل جنوب الليطاني
توافد ملحوظ من أبناء الجالية المصرية في كازاخستان للتصويت في انتخابات النواب
انطلقت اليوم في الخارج.. الجدول الزمني لـ انتخابات مجلس النواب 2025
فن وثقافة

مهشمة بالكامل.. صور سيارة إسماعيل الليثي عقب تعرضه لحادث سير مروع

سيارة إسماعيل الليثي
سيارة إسماعيل الليثي
أحمد البهى

تعرض الفنان إسماعيل الليثي الي حادث سير ضخم، خلال الساعات الاولي من صباح اليوم، اسفر عن اصابات خطيرة. 

ونقل إسماعيل الليثي في حالة صحية صعبة، حيث اسفرت الاصابات عن دخوله في غيبوبة بعد تعرضه لكسر في الجمجمة. 

حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور سيارته التي ظهرت مهشمة. 

وأعلنت الصفحة الرسمية للمطرب إسماعيل الليثي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تعرضه لحادث سير خطير على طريق أسيوط، أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة.

وكتبت الصفحة الرسمية: «الفنان اسماعيل الليثي في حالة خطرة ضمن ضحايا ومصابين حادث ملوي بالمنيا دعواتكم بالشفاء».

وتم نقل الليثي إلى أحد المستشفيات ودخل العناية المركزة حيث تشير مصادر إلى أن حالته حرجة جدًّا.

يذكر أن الفنان إسماعيل الليثي فقد نجله في حادث مأساوي، بعد سقوطه من شرفة منزله بالطابق العاشر، مما سبب له ولأسرته حاله من الحزن الشديد. 

إسماعيل الليثي الفنان إسماعيل الليثي حادث إسماعيل الليثي

