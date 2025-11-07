مهشمة بالكامل.. صور سيارة إسماعيل الليثي عقب تعرضه لحادث سير مروع

تعرض الفنان إسماعيل الليثي الي حادث سير ضخم، خلال الساعات الاولي من صباح اليوم، اسفر عن اصابات خطيرة.

ونقل إسماعيل الليثي في حالة صحية صعبة، حيث اسفرت الاصابات عن دخوله في غيبوبة بعد تعرضه لكسر في الجمجمة.

حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور سيارته التي ظهرت مهشمة.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمطرب إسماعيل الليثي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تعرضه لحادث سير خطير على طريق أسيوط، أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة.

وكتبت الصفحة الرسمية: «الفنان اسماعيل الليثي في حالة خطرة ضمن ضحايا ومصابين حادث ملوي بالمنيا دعواتكم بالشفاء».

وتم نقل الليثي إلى أحد المستشفيات ودخل العناية المركزة حيث تشير مصادر إلى أن حالته حرجة جدًّا.

يذكر أن الفنان إسماعيل الليثي فقد نجله في حادث مأساوي، بعد سقوطه من شرفة منزله بالطابق العاشر، مما سبب له ولأسرته حاله من الحزن الشديد.