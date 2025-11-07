قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نقل إسماعيل الليثي للمستشفى بعد إصابته في حادث تصادم

تعرض المطرب الشعبي اسماعيل الليثي لحادث تصادم سيارتين ، اثناء عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط.

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم المطرب الشعبي اسماعيل الليثي وبعض أفراد فرقته الموسيقيه، عقب عودتهم من حفل غنائي بمحافظة أسيوط وفي اتجاههم إلى القاهرة وتم نقلهم للمستشفي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة

وقال مصدر طبي، أن الفريق الطبي يجري الآن الفحوصات والأشعة اللازمة لتقييم الوضع الصحي للمطرب بدقة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية تشير تعرضه لاصابة متوسطة، وتم نقله للرعاية الصحيه.

يذكر أن الفنان إسماعيل الليثي قد فقد نجله في حادث مأساوي، بعد سقوطه من شرفة منزله بالطابق العاشر، مما سبب له ولأسرته حاله من الحزن الشديد. 
 

