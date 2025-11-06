"تضامن المنيا" : توفير 217 كشكا مجهزا بالبضائع للأسر الأولى بالرعاية

نجحت جمعية الأورمان في تسليم 217 كشكا مجهزا بالبضائع و"الديب فريزر" وتوصيل عداد الكهرباء للأسر الأولى بالرعاية في قرى ونجوع ومراكز محافظة المنيا ، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي.



وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا عبد الحميد الطحاوي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن تسليم الأكشاك عمل على تحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي؛ ما سيغير من وجه الاقتصاد المصري، لأنه يوفر فرصة عمل حقيقة للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم، مشيرا إلى حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم غير القادرين، وتقديم أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية والعديد من الخدمات والتدخلات الأخرى لهم.



وأوضح، أن وزارة التضامن الاجتماعي تهدف إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.