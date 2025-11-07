قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحل سيدة في معركة بسوق الخضار بأكتوبر.. والأمن يتحرك
انطلاق غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج
الرئيس الأمريكي: نتوقع نشر قوة حفظ سلام في غزة "قريبًا جدًا"
أكثر من مليار آيفون في خطر.. آبل تطلق تحديثا أمنيا عاجلا
تنسيقية الأحزاب: إقبال كثيف من المصريين بالكويت على انتخابات مجلس النواب
حج القرعة.. الداخلية تعلن التكاليف والمستندات المطلوبة
حظر استخدام السكوتر الكهربائي في تلك المحافظات
Vibes.. ميتا تطلق ثورة جديدة في عالم الفيديوهات الذكية
3.6 بالمائة ارتفاعا في التجارة الخارجية للصين خلال الأشهر العشرة الأولى
كبرى خطوط الطيران الأمريكية تلغي مئات الرحلات بسبب الإغلاق الحكومي
بث مباشر.. صلاة الجمعة من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ
إقبال كثيف للمصريين بالخارج على لجان تصويت مجلس النواب في الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد نقله للعناية المركزة.. صور رومانسية جمعت بين إسماعيل الليثي و زوجته

صور رومانسية جمعت بين إسماعيل الليثي و زوجته
صور رومانسية جمعت بين إسماعيل الليثي و زوجته
هاجر هانئ

تعرض الفنان إسماعيل الليثي لحادث مفجع فجر اليوم أدى إلي نقله للمستشفى داخل العناية المركزة في حالة حرجة، وخضع  الليثي  لعملية جراحية إثر إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.

 تعرض إسماعيل الليثي لحادث سير خطير على طريق أسيوط، أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، وذلك خلال عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط.

حرصت زوجة إسماعيل الليثي، شيماء سعيد على نشر فيديو لها عبر تطبيق تيك توك، وهي في حالة انهيار  من البكاء بعد تعرض زوجها لحادث مفجع.

يذكر أن خرجت شيماء سعيد في بث مباشر؛ لتوضح حقيقة ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول عودتها لزوجها إسماعيل، بعد انتشار فيديو جمعهما في أحد المناسبات.

ونفت شيماء صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنها لم تعد إلى زوجها بعد، قائلة: “لسه مرجعناش يا جماعة، ربنا يهديه كده، في شروط لسه ما اتنفذتش”.

إسماعيل الليثي شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

محمد رمضان

رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

ترشيحاتنا

الدكتورة مروة عبد اللطيف

الدكتورة مروة عبد اللطيف مديرا لبرنامج العمران المتكامل بـ هندسة عين شمس

جانب من الاختبارات

العمل تواصل اختبارات المتقدمين على مهن الكهرباء والميكانيكا والتبريد والتكييف بلبنان

المنشآت المائية

بتوجيه من الرئيس.. تأهيل المنشآت المائية أولوية في مصر الفترة القادمة

بالصور

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد