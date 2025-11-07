بعد نقله للعناية المركزة.. صور رومانسية جمعت بين إسماعيل الليثي و زوجته

تعرض الفنان إسماعيل الليثي لحادث مفجع فجر اليوم أدى إلي نقله للمستشفى داخل العناية المركزة في حالة حرجة، وخضع الليثي لعملية جراحية إثر إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.

تعرض إسماعيل الليثي لحادث سير خطير على طريق أسيوط، أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، وذلك خلال عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط.

حرصت زوجة إسماعيل الليثي، شيماء سعيد على نشر فيديو لها عبر تطبيق تيك توك، وهي في حالة انهيار من البكاء بعد تعرض زوجها لحادث مفجع.

يذكر أن خرجت شيماء سعيد في بث مباشر؛ لتوضح حقيقة ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول عودتها لزوجها إسماعيل، بعد انتشار فيديو جمعهما في أحد المناسبات.

ونفت شيماء صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنها لم تعد إلى زوجها بعد، قائلة: “لسه مرجعناش يا جماعة، ربنا يهديه كده، في شروط لسه ما اتنفذتش”.