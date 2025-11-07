قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في حالة خطرة.. نقل إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير
سياسي موهوب.. ترامب يشيد بزهران ممداني خلال محادثات مغلقة
حكم قراءة القرآن الكريم بنية قضاء الحوائج والحفظ والشفاء.. الإفتاء تجيب
رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين
العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث
السودان.. انفجارات متتالية تهز مدينة أم درمان في هجوم بالمسيرات
تعيين حكام أجانب لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
انهيار منزل مكون من طابقين في المنيا
حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري
إسماعيل الليثي يتعرض لحادث سير أثناء عودته من أسيوط
ترامب: دول وقادة رائعون أكدوا انضمامهم لاتفاقيات إبراهام
الحلم أصبح حقيقة.. النقل تطلق التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع والمونوريل في يوم واحد
فن وثقافة

في حالة خطرة.. نقل إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير

الليثي
الليثي
يمنى عبد الظاهر

أعلنت الصفحة الرسمية للمطرب إسماعيل الليثي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تعرضه لحادث سير خطير على طريق أسيوط، أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة.

وكتبت الصفحة الرسمية: «الفنان اسماعيل الليثي في حالة خطرة ضمن ضحايا ومصابين حادث ملوي بالمنيا دعواتكم بالشفاء».

وتم نقل الليثي إلى أحد المستشفيات ودخل العناية المركزة حيث تشير مصادر إلى أن حالته حرجة جدًّا.

يذكر أن الفنان إسماعيل الليثي قد فقد نجله في حادث مأساوي، بعد سقوطه من شرفة منزله بالطابق العاشر، مما سبب له ولأسرته حاله من الحزن الشديد. 
 

الصفحة الرسمية للمطرب إسماعيل الليثي لحادث سير خطير طريق أسيوط نجله في حادث مأساوي الليثي

