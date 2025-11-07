في حالة خطرة.. نقل إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير

أعلنت الصفحة الرسمية للمطرب إسماعيل الليثي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تعرضه لحادث سير خطير على طريق أسيوط، أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة.

وكتبت الصفحة الرسمية: «الفنان اسماعيل الليثي في حالة خطرة ضمن ضحايا ومصابين حادث ملوي بالمنيا دعواتكم بالشفاء».

وتم نقل الليثي إلى أحد المستشفيات ودخل العناية المركزة حيث تشير مصادر إلى أن حالته حرجة جدًّا.

يذكر أن الفنان إسماعيل الليثي قد فقد نجله في حادث مأساوي، بعد سقوطه من شرفة منزله بالطابق العاشر، مما سبب له ولأسرته حاله من الحزن الشديد.

