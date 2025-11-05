لسه عندي شروط.. شيماء سعيد تكشف حقيقة رجوعها لإسماعيل الليثي

خرجت الفنانة شيماء سعيد في بث مباشر؛ لتوضح حقيقة ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول عودتها لزوجها إسماعيل، بعد انتشار فيديو جمعهما في أحد المناسبات.

ونفت شيماء صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنها لم تعد إلى زوجها بعد، قائلة: “لسه مرجعناش يا جماعة، ربنا يهديه كده، في شروط لسه ما اتنفذتش”.

وأوضحت أن ما حدث كان مجرد احتفالا بعيد ميلادها، حضره إسماعيل، ولا يعني عودتهما رسميًا.

وأشارت إلى أن انتشار الفيديو؛ أحدث لبسًا بين الجمهور، لذلك فضلت توضيح الحقيقة بنفسها؛ حتى لا يتم تداول أخبار غير دقيقة عن حياتها الشخصية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.