محافظات

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إصابة الفنان إسماعيل الليثي
إصابة الفنان إسماعيل الليثي
ايمن رياض

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لتعرض الفنان إسماعيل الليثي أثناء عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط، لحادث تصادم سيارتين ملاكي ، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 9 أشخاص بينهم عدد من فرقته الموسيقيه بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي ، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي ، مما أسفر عن مصرع وإصابة 9 أشخاص بينهم الفنان الشعبي اسماعيل الليثي وبعض أفراد فرقته الموسيقيه، عقب عودتهم من حفل غنائي بمحافظة أسيوط وفي اتجاههم إلى القاهرة وتم نقلهم للمستشفي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وقال مصدر طبي، إن الفريق الطبي يجري الآن الفحوصات والأشعة اللازمة لتقييم الوضع الصحي للمطرب بدقة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية تشير تعرضه لاصابة متوسطة، وتم نقله للرعاية الصحيه.

وكشف أحد مرافقي الفنان إسماعيل الليثي تفاصيل جديدة حول الحادث قائلاً "تلقيت اتصالًا هاتفيا من شقيق الليثي يفيد بوقوع حادث للفنان إسماعيل الليثي، فسارعت بالحضور إلى المستشفى، والحمد لله اطمأننت عليه، حالته مستقرة نسبيًا، وهناك بعض الإصابات بين أفراد الفرقة لكنها بسيطة، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية.

وأضاف أحد مرافقي الفنان أن الوفيات ليست من فريق الفنان الليثي، موضحًا أن الضحايا من السيارة الثانية التي اصطدمت بسيارة الفنان أثناء سيرها على الطريق، مشيرًا إلى أن الحادث نتج عن تصادم مباشر بين السيارتين، ما أدى إلى تهشم السيارتين بالكامل.

وأكد المرافق أن إسماعيل الليثي تم نقله إلى العناية المركزة نتيجة اصابته بنزيف من الأنف والفم عقب الحادث، داعيًا جمهوره إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.

المنيا ملوى حادث الفنان الليثي

