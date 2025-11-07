القبض علي المتهم بإنهاء حياة سائق توك توك بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض علي المتهم بقتل سائق توك توك بمركز سمالوط ، وذلك بعد طعنه عدة طعنات والقاء جثته لسرقة التوك التوك الذي يقوده.

كانت الأجهزة الأمنية ، قد كثفت من جهودها لكشف ملابسات الواقعة ، وتمكنت من ضبط المتهم بعد ساعات من وقوعها .



ترجع الواقعة لتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، لإخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمقتل صغير طعنا بسلاح أبيض بدائرة مركز سمالوط.

مكان البلاغ

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين مقتل م. ع 16 سنه طعنا بسلاح أبيض، وتم سرقة التوك توك الخاص به، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى سمالوط تحت تصرف جهات التحقيق للعرض على الطب الشرعي

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة.