ختام فعاليات برنامج توعية الشباب بدور المجالس النيابية في المنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية تنمية قدرات الشباب وتوظيف طاقاتهم بصورة إيجابية لدعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030، وبناء مجتمع يقوم على المشاركة الواعية والمسئولة.

واختتمت إدارة الشباب والطلاب بديوان عام المحافظة فعاليات برنامج توعية الشباب بدور المجالس النيابية ودعم مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية، والتي نُفذت بمراكز المحافظة خلال الفترة من 5 يوليو حتى 3 نوفمبر، بهدف نشر الوعي وترسيخ القيم الوطنية بين الشباب.

تناولت اللقاءات أهمية المجالس النيابية ودور النواب في تمثيل المواطنين، والتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسئولية مشتركة.

وشهدت الفعاليات مشاركة مسئولي الوحدات المحلية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي لجنة صانعي السلام، ومكتبة مصر العامة، وجامعة المنيا.