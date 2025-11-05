قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
محافظات

تقديم الخدمات الطبية المجانية ل 974 مواطنًا بقرية منشأة المغالقة بالمنيا

ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تواصل مديرية الصحة جهودها في تنفيذ القوافل الطبية المجانية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت قافلة طبية مجانية بقرية منشأة المغالقة التابعة لمركز ملوي، على مدار يومي 3 و4 نوفمبر 2025، حيث أسفرت عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 974 مواطنًا، تضمنت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان.

وأوضحت الدكتورة وفاء عادل، مسؤول القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أن القافلة ضمّت عددًا من العيادات في مختلف التخصصات الطبية لتوفير خدمات شاملة للمواطنين، حيث تم توقيع الكشف في تخصص الباطنة على 192 حالة، والجراحة على 258 حالة، والنساء وتنظيم الأسرة على 51 حالة، والأطفال على 274 حالة، والجلدية على 134 حالة، والأسنان على 65 حالة، بالإضافة إلى تنفيذ 7 ندوات للتثقيف الصحي استهدفت 100 مواطن.

كما تم خلال القافلة إجراء 73 تحليل دم و68 تحليل بول وبراز، إلى جانب 12 حالة موجات صوتية و6 حالات أشعة سينية، فضلًا عن الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ129 مواطنًا، وتحويل 4 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، إلى جانب إجراء خلع أسنان لـ5 حالات داخل القافلة.
 

المنيا قوافل طبية حياة كريمة

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

ميناء دمياط

تداول 32 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

مضبوطات بني سويف

بني سويف.. ضبط مصنع بدون ترخيص وضبط سلع منتهية الصلاحية بالواسطى

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يتابع إجراءات شكاوى ومطالب المواطنين في اللقاء المفتوح

بالصور

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

